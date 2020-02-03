Индекс РТС, вероятно, протестирует рубеж в 1500 пунктов - "Инвестиционная палата"

Ближайшим уровнем поддержки по индексу Мосбиржи в понедельник выступит значение 3066 пунктов, по индексу РТС ожидается тестирование рубежа 1500 пунктов, говорится в комментарии "Инвестиционной палаты".

Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, на взгляд риск-менеджера "Инвестиционной палаты" Александра Крылова, по-прежнему негативная.

Падение китайских фондовых индексов отражает негативный настрой инвесторов и опасения существенного замедления экономики из-за вспышки коронавируса, цены на энергоносители и сырьевые металлы так же продолжают находиться под давлением. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, значимых причин для роста пока нет.

"Ближайшим уровнем поддержки по индексу Мосбиржи выступит значение 3066 пунктов, по индексу РТС мы ожидаем тестирования рубежа 1500 пунктов", - указывает А. Крылов.