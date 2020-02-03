Торги на рынке акций в понедельник начнутся с небольшого роста - Алор Брокер

Аналитик Алор Брокер Алексей Антонов прогнозирует открытие российского рынка акций в понедельник небольшим ростом, который может усилиться при улучшении внешнего фона. "Лучше рынка", как и в пятницу, может быть "ЛУКОЛЙ", который еще не до конца отыграл увеличение веса своих акций в индексах MCSI.

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Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК