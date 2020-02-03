Рубль в понедельник может отскочить ближе к уровню 63 за доллар - Алор Брокер

Пара доллар-рубль в пятницу закрылась возле отметки 64, потеряв по итогам дня более процента, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. "В понедельник на улучшении внешнего фона ждем отскока в район ближе к уровню 63. При принятии решений на валютном рынке следует помнить, что со следующей недели внутреннее давление на рубль сильно ослабнет из-за того, что объем закупки валюты в рамках бюджетного правила снизится как минимум вдвое", - указывает в комментарии специалист компании.