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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынки остаются под давлением бегства от рисков на фоне угрозы коронавируса - ИК "Велес Капитал"
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31 января 2020 года 18:55
Рынки остаются под давлением бегства от рисков на фоне угрозы коронавируса - ИК "Велес Капитал"
Рынки остаются под давлением бегства от рисков на фоне угрозы коронавируса, отмечается в комментарии начальника отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Мировые индексы акций везде день пребывали в отрицательной зоне, "защитная" японская йена демонстрировала заметное укрепление, а доллар рос на всех площадках EM без исключения. Остаются под серьезным давлением и котировки нефти, обновившие в течение дня очередной минимум с начала октября прошлого года. После некоторой коррекции в утренние часы пятницы доллар на российском рынке возобновил укрепление и к окончанию рабочего дня закрепился выше 63,8 руб., обновив максимум с 5 декабря. Евро во второй половине дня вновь поднялся выше 70 руб., а к концу рабочего дня находился уже выше 70,6 руб., обновив максимум с 6 декабря. "Рубль в настоящее время испытывает двойное давление как из-за общего бегства инвесторов от риска, так и из-за снижения цен на нефть, - отмечает эксперт ИК "Велес Капитал". - Оба процесса происходят из-за угрозы дальнейшего распространения вируса, в частности, его негативного влияния на темпы роста китайской и мировой экономики. В результате рубль хоть и снижается вместе с другими валютами EM, но при этом чувствует себя еще хуже основных "коллег" по развивающимся рынкам из-за падающей нефти. Если подобное давление сохранится, то уже в начале следующей недели можно ожидать дальнейшего укрепления доллара в диапазон 64-65 руб. Возможно, что инвесторы постепенно будут терять интерес к новостному фону по вирусу и сократят панические настроения. Однако новым стимулом к распродажам активов могут, например, стать новости о дальнейшем распространении вируса или смертельных случаях в ведущих европейских странах, США и т.п.".
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31 января 2020 года 18:28
Нефть Brent на следующей неделе не выйдет из ценового диапазона 58-60 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Тема с коронавирусом, который может повлиять на глобальный спрос на нефть (оценка экспертов банка по году - снижение спроса на 0,5-0,6 млн барр./день при затягивании вируса на 4-6... читать дальше
.31 января 2020 года 18:00
Справедливая цена акций Electronic Arts находится в диапазоне $124-137, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. Отчетность Electronic Arts (EA) за третий квартал финансового года превзошла прогнозы аналитиков. Эта та компания, про которую можно сказать, что рост... читать дальше
.31 января 2020 года 16:21
Цена Brent на следующей неделе будет зависеть от новостей из Китая и, вероятно, не выйдет из диапазона $56,50-59,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx. "Ключевым фактором давления на цену Brent является рост ожиданий о том, что распространение вируса спровоцирует катастрофическое падения... читать дальше
.31 января 2020 года 15:43
Коронавирус может привести к более сильному, чем обычно, проседанию фондовых рынков развитых стран, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы ожидаем дальнейшего краткосрочного снижения, которое должно смениться восстановлением после того, как количество новых заражений начнет падать. Возможно,... читать дальше
.31 января 2020 года 14:51
Котировки золота не получат значительной фундаментальной поддержки в связи со вспышкой коронавируса - Julius Baer
Котировки золота не получат значительной фундаментальной поддержки в связи со вспышкой коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. Однако за пределами краткосрочных прогнозов эксперты банка по-прежнему видят перспективы роста цен на золото в долгосрочной перспективе и поэтому сохраняют... читать дальше
.31 января 2020 года 14:32
Аналитики Julius Baer сохраняют прогноз по росту ВВП Китая на 5,8% в 2020 году, сообщается в комментарии банка. "В настоящее время довольно сложно оценить потенциальное влияние коронавируса на китайскую экономику, - указывает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Учитывая высокую степень... читать дальше
.31 января 2020 года 12:23
Целевая цена акции MasterCard, по мнению ИК "Фридом Финанс", составляет $351, сообщается в комментарии ИК. "Мы ожидаем, что разводненная прибыль на акцию по итогам 2020 год будет около $8,72, а за первый квартал составит $1,73. Наш прогноз на 4% отличается от консенсуса, так как мы закладываем... читать дальше
.31 января 2020 года 11:15
Новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в пятницу на фоне стабилизации настроений на глобальных площадках могут остаться в диапазоне $59-$60/bbl, при этом новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные... читать дальше
.31 января 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы закрылись в положительной зоне в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.31 января 2020 года 09:25
Нефть обладает хорошим шансом на отскок, но если Brent не сумеет уверенно закрепиться выше 58,5 долларов, то давление на котировки будет нарастать, сообщается в комментарии Алор Брокер. "Нефть выглядит сильно перепроданной, но в пятницу подрастает на 0,5%. Поддержку котировкам могут оказать... читать дальше
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