Риски, вызванные коронавирусом, в настоящее время выше, чем когда-либо, учитывая размер экономики Китая - Атон

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Потенциальные риски, связанные с коронавирусом, в настоящее время выше, чем когда-либо, учитывая размер экономики Китая, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон".

Как отмечается в обзоре ИК, сравнение недавней вспышки коронавируса в Китае с последствиями случавшихся ранее эпидемиологических ситуаций со схожим сценарием (в частности, с атипичной пневмонией в 2002 году) обосновано лишь отчасти. Эксперты обращают внимание на то, что с 2002 года вклад Китая в мировой ВВП значительно увеличился (15,8% в 2018 году по сравнению с 4,2% в 2002 году), а экспорт из России в Китай за тот же период вырос в долларовом выражении в 10 раз).

Таким образом, недавняя вспышка коронавируса в Китае чревата более серьезными остаточными рисками для глобальной и российской экономики, полагают аналитики "Атона".

"В ближайшие 2-3 месяца, вероятно, будет наблюдаться повышенная волатильность на рынках сырья, товаров и услуг, на которые прямо или косвенно может повлиять замедление китайской экономики. Вспышка коронавируса может охладить рост экономики Китая в первом квартале 2020 года до 5% или еще сильнее против 6%, по оценке главного государственного аналитического центра - Академии общественных наук КНР. В основе этих прогнозов лежит ключевое предположение, что вспышка коронавируса в феврале достигнет пика, а в марте закончится. При этом снижение темпов экономического роста может побудить правительство принять дополнительные меры стимулирования с целью возращения темпов роста в течение года к прогнозным 6%", - пишут эксперты инвесткомпании.

Экономические последствия этих событий для России на данный момент не совсем очевидны: серьезные проблемы маловероятны, но без негатива все же не обойдется, считают аналитики. На Китай приходится свыше 12% всего российского экспорта, а значит, вспышка инфекции предполагает дополнительные трудности для экономики, которая и без того растет довольно вяло, отмечают они.

"Основные негативные факторы - падение цен на сырье (так, Brent за январь потеряла в цене 12,6%), сокращение числа туристов и потери от транзитных потоков - еще дадут о себе знать в экономической статистике и финансовой отчетности компаний", - говорится в обзоре.

По мнению аналитиков "Атона", с учетом внешней нестабильности не исключено, что ЦБ может принять более осторожный подход к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. Российский рубль, который в прошлом сильнее всего реагировал на внешние экономические шоки, также может подешеветь в случае длительного бегства мировых рынков в качество, считают они.

"Хотя мы не меняем нашего взгляда на российский фондовый рынок, мы предполагаем усиление рисков и снижение прогнозируемости в отношении компаний, более восприимчивых к замедлению деловой активности в Китае. Таким образом, тактическое преимущество в течение следующих 3-6 месяцев, на наш взгляд, будут иметь бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок, в таких секторах, как электроэнергетика, телекомы, а также отдельные ритейлеры. Мы также отмечаем, что акции золотодобывающих компаний предлагают хорошее "убежище" в периоды роста экономической неопределенности", - сообщается в аналитическом материале.

Аналитики отмечают, что Китай - крупнейший в мире потребитель металлургического сырья, формирующий почти половину мирового спроса. Поэтому опасения, связанные с этой инфекцией, усиливают неопределенность в вопросе глобального баланса спроса и предложения в металлургии и в целом негативны для сектора. "На наш взгляд, потенциальные перебои в потреблении сильнее всего могут отразиться на недрагоценных металлах, особенно алюминии, меди и никеле. Доля Китая в мировом спросе на металлы этой группы значительно выросла - до 50% против 20% в годы, когда разразилась эпидемия атипичной пневмонии", - говорится в обзоре.

В то же время Китай является нетто-экспортером стали, поэтому влияние на рынок стали за пределами Китая теоретически может быть нейтральным или даже положительным в случае равнозначного спада внутреннего производства и потребления стали в Китае, полагают эксперты. "Однако следует отметить, что доменные печи, скорее всего, продолжат функционировать (останавливать их слишком дорого и затратно по времени), поэтому ожидаемый спад производства окажется более умеренным. Мы полагаем, что последствия вирусной инфекции могут затронуть производителей сырья в большей степени, чем производителей стали", - пишут они.

Среди драгметаллов, по мнению аналитиков ИК, под давлением могут оказаться платина и палладий: эти металлы используются в автомобильных катализаторах, а Китай - крупнейший в мире автомобильный рынок. Более того, значительные негативные последствия ожидают и рынок алмазов: Китай занимает второе место в мире по объемам потребления ювелирных изделий с бриллиантами с долей 15%, не считая трат китайских туристов за рубежом, с учетом которых эта доля, скорее всего, еще заметно выше.

Основное негативное влияние на стоимость нефти оказывают опасения того, что из-за распространения инфекции спрос на нефть в Китае будет расти более медленными темпами; по оценкам ОПЕК, в 2020 году на долю Китая придется 13% мирового спроса на нефть, а его доля в росте общемирового спроса составит 27%. "Сильнее всего эта ситуация, скорее всего, ударит по рынку авиатоплива, учитывая, что власти Поднебесной ограничили перемещение для 50 млн человек, авиакомпании объявляют об отменах или сокращениях числа рейсов в Китай, а туристический поток сокращается в период обычно высокого сезона во время Китайского Нового года", - говорится в обзоре.

"На данном этапе, на наш взгляд, вспышка инфекции может оказать на российские нефтедобывающие компании ограниченное косвенное влияние, через снижение цен на нефть. Однако ослабление курса рубля на 2,1% с начала года и рост цен, наблюдавшийся в первых числах января, несколько смягчили падение цен. На данном этапе мы не проводим фундаментальный пересмотр бумаг российских нефтяных компаний, но ожидаем увеличения волатильности акций, масштабы которой будут зависеть от дальнейшего распространения коронавируса", - пишут аналитики.

Акции мировых авиакомпаний всегда очень негативно реагируют на любые глобальные кризисы и, в том числе на масштабные эпидемии, так как это приводит к падению пассажиропотока. В то же время эксперты отмечают, что хотя акции китайских авиакомпаний из-за коронавируса упали в среднем на 20%, акции "Аэрофлота" подешевели всего на 7% с максимумов, достигнутых несколько недель назад, но при этом остались на уровнях начала года, чего нельзя сказать о других публичных авиакомпаниях.

"На российскую отрасль телекоммуникаций последствия относительно краткосрочной вспышки вируса за рубежом вряд ли окажут значительное влияние. Возможны перебои в поставках отдельных видов телекоммуникационного оборудования китайского производства, однако, на наш взгляд, для отрасли в целом эти риски несущественны. Более того, потенциальная слабость рынка открывает возможности для покупок с учетом высокой дивидендной доходности российских операторов связи и динамичного роста в российском интернет-сегменте", - сообщается в обзоре.

При это в нем отмечается, что акции ритейлеров в сегменте повседневного спроса, ориентированных на внутренний рынок, вероятно, окажутся более устойчивыми в случае роста волатильности на рынке. "Несмотря на риск перебоев в цепочке поставок, в настоящее время продовольственные ритейлеры вряд ли столкнутся с серьезными последствиями. Ритейлеры, у которых значительную долю ассортимента занимает потребительская электроника, могут столкнуться с более высокими рисками дезорганизации поставок, если вспышка болезни продлится более 1-2 месяцев", - пишут эксперты.