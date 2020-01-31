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31 января 2020 года 18:28
Цены на нефть Brent на следующей неделе не выйдут из диапазона 58-60 долл./барр. - Промсвязьбанк
Нефть Brent на следующей неделе не выйдет из ценового диапазона 58-60 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Тема с коронавирусом, который может повлиять на глобальный спрос на нефть (оценка экспертов банка по году - снижение спроса на 0,5-0,6 млн барр./день при затягивании вируса на 4-6 месяцев), продолжит доминировать на рынках. "Нефть в случае продолжения массового оттока спекулянтов может опуститься к 52-54 долл./барр. Но мы рассчитываем на оптимизм в связи с планами ОПЕК провести саммит на месяц раньше и ждем не только продления соглашения о сокращении добычи до конца этого года, но и введения дополнительных квот на сокращение добычи объемом еще 0,5 млн барр./день на ближайший квартал", - прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Динамика цен на нефть Brent в основном определяется развитием ситуации с коронавирусом в мире и отношением к этой теме спекулянтов, подчеркивает эксперт. Так, число заразившихся, по данным СМИ, превышает 7 тыс. человек. На этом фоне появились сообщения о возможном переносе саммита ОПЕК на февраль вместо марта, обсуждались варианты и с проведением экстренной встречи на следующей неделе, но пока конкретной даты нет. При этом ВОЗ заявила об отсутствии ограничений на перемещения и торговлю, несмотря на признание коронавируса мировой эпидемией. На этом фоне Brent колебалась в диапазоне 58-60 долл./барр., уходя в отдельные моменты и ниже.
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