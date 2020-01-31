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31 января 2020 года 16:43

Риски, вызванные коронавирусом, в настоящее время выше, чем когда-либо, учитывая размер экономики Китая - Атон

Потенциальные риски, связанные с коронавирусом, в настоящее время выше, чем когда-либо, учитывая размер экономики Китая, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон".

Как отмечается в обзоре ИК, сравнение недавней вспышки коронавируса в Китае с последствиями случавшихся ранее эпидемиологических ситуаций со схожим сценарием (в частности, с атипичной пневмонией в 2002 году) обосновано лишь отчасти. Эксперты обращают внимание на то, что с 2002 года вклад Китая в мировой ВВП значительно увеличился (15,8% в 2018 году по сравнению с 4,2% в 2002 году), а экспорт из России в Китай за тот же период вырос в долларовом выражении в 10 раз).

Таким образом, недавняя вспышка коронавируса в Китае чревата более серьезными остаточными рисками для глобальной и российской экономики, полагают аналитики "Атона".

"В ближайшие 2-3 месяца, вероятно, будет наблюдаться повышенная волатильность на рынках сырья, товаров и услуг, на которые прямо или косвенно может повлиять замедление китайской экономики. Вспышка коронавируса может охладить рост экономики Китая в первом квартале 2020 года до 5% или еще сильнее против 6%, по оценке главного государственного аналитического центра - Академии общественных наук КНР. В основе этих прогнозов лежит ключевое предположение, что вспышка коронавируса в феврале достигнет пика, а в марте закончится. При этом снижение темпов экономического роста может побудить правительство принять дополнительные меры стимулирования с целью возращения темпов роста в течение года к прогнозным 6%", - пишут эксперты инвесткомпании.

Экономические последствия этих событий для России на данный момент не совсем очевидны: серьезные проблемы маловероятны, но без негатива все же не обойдется, считают аналитики. На Китай приходится свыше 12% всего российского экспорта, а значит, вспышка инфекции предполагает дополнительные трудности для экономики, которая и без того растет довольно вяло, отмечают они.

"Основные негативные факторы - падение цен на сырье (так, Brent за январь потеряла в цене 12,6%), сокращение числа туристов и потери от транзитных потоков - еще дадут о себе знать в экономической статистике и финансовой отчетности компаний", - говорится в обзоре.

По мнению аналитиков "Атона", с учетом внешней нестабильности не исключено, что ЦБ может принять более осторожный подход к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. Российский рубль, который в прошлом сильнее всего реагировал на внешние экономические шоки, также может подешеветь в случае длительного бегства мировых рынков в качество, считают они.

"Хотя мы не меняем нашего взгляда на российский фондовый рынок, мы предполагаем усиление рисков и снижение прогнозируемости в отношении компаний, более восприимчивых к замедлению деловой активности в Китае. Таким образом, тактическое преимущество в течение следующих 3-6 месяцев, на наш взгляд, будут иметь бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок, в таких секторах, как электроэнергетика, телекомы, а также отдельные ритейлеры. Мы также отмечаем, что акции золотодобывающих компаний предлагают хорошее "убежище" в периоды роста экономической неопределенности", - сообщается в аналитическом материале.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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