.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Риски, вызванные коронавирусом, в настоящее время выше, чем когда-либо, учитывая размер экономики Китая - Атон
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
31 января 2020 года 16:43
Риски, вызванные коронавирусом, в настоящее время выше, чем когда-либо, учитывая размер экономики Китая - Атон
Потенциальные риски, связанные с коронавирусом, в настоящее время выше, чем когда-либо, учитывая размер экономики Китая, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон". Как отмечается в обзоре ИК, сравнение недавней вспышки коронавируса в Китае с последствиями случавшихся ранее эпидемиологических ситуаций со схожим сценарием (в частности, с атипичной пневмонией в 2002 году) обосновано лишь отчасти. Эксперты обращают внимание на то, что с 2002 года вклад Китая в мировой ВВП значительно увеличился (15,8% в 2018 году по сравнению с 4,2% в 2002 году), а экспорт из России в Китай за тот же период вырос в долларовом выражении в 10 раз). Таким образом, недавняя вспышка коронавируса в Китае чревата более серьезными остаточными рисками для глобальной и российской экономики, полагают аналитики "Атона". "В ближайшие 2-3 месяца, вероятно, будет наблюдаться повышенная волатильность на рынках сырья, товаров и услуг, на которые прямо или косвенно может повлиять замедление китайской экономики. Вспышка коронавируса может охладить рост экономики Китая в первом квартале 2020 года до 5% или еще сильнее против 6%, по оценке главного государственного аналитического центра - Академии общественных наук КНР. В основе этих прогнозов лежит ключевое предположение, что вспышка коронавируса в феврале достигнет пика, а в марте закончится. При этом снижение темпов экономического роста может побудить правительство принять дополнительные меры стимулирования с целью возращения темпов роста в течение года к прогнозным 6%", - пишут эксперты инвесткомпании. Экономические последствия этих событий для России на данный момент не совсем очевидны: серьезные проблемы маловероятны, но без негатива все же не обойдется, считают аналитики. На Китай приходится свыше 12% всего российского экспорта, а значит, вспышка инфекции предполагает дополнительные трудности для экономики, которая и без того растет довольно вяло, отмечают они. "Основные негативные факторы - падение цен на сырье (так, Brent за январь потеряла в цене 12,6%), сокращение числа туристов и потери от транзитных потоков - еще дадут о себе знать в экономической статистике и финансовой отчетности компаний", - говорится в обзоре. По мнению аналитиков "Атона", с учетом внешней нестабильности не исключено, что ЦБ может принять более осторожный подход к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. Российский рубль, который в прошлом сильнее всего реагировал на внешние экономические шоки, также может подешеветь в случае длительного бегства мировых рынков в качество, считают они. "Хотя мы не меняем нашего взгляда на российский фондовый рынок, мы предполагаем усиление рисков и снижение прогнозируемости в отношении компаний, более восприимчивых к замедлению деловой активности в Китае. Таким образом, тактическое преимущество в течение следующих 3-6 месяцев, на наш взгляд, будут иметь бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок, в таких секторах, как электроэнергетика, телекомы, а также отдельные ритейлеры. Мы также отмечаем, что акции золотодобывающих компаний предлагают хорошее "убежище" в периоды роста экономической неопределенности", - сообщается в аналитическом материале.
.
31 января 2020 года 18:28
Нефть Brent на следующей неделе не выйдет из ценового диапазона 58-60 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Тема с коронавирусом, который может повлиять на глобальный спрос на нефть (оценка экспертов банка по году - снижение спроса на 0,5-0,6 млн барр./день при затягивании вируса на 4-6... читать дальше
.31 января 2020 года 18:00
Справедливая цена акций Electronic Arts находится в диапазоне $124-137, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. Отчетность Electronic Arts (EA) за третий квартал финансового года превзошла прогнозы аналитиков. Эта та компания, про которую можно сказать, что рост... читать дальше
.31 января 2020 года 16:21
Цена Brent на следующей неделе будет зависеть от новостей из Китая и, вероятно, не выйдет из диапазона $56,50-59,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx. "Ключевым фактором давления на цену Brent является рост ожиданий о том, что распространение вируса спровоцирует катастрофическое падения... читать дальше
.31 января 2020 года 15:43
Коронавирус может привести к более сильному, чем обычно, проседанию фондовых рынков развитых стран, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы ожидаем дальнейшего краткосрочного снижения, которое должно смениться восстановлением после того, как количество новых заражений начнет падать. Возможно,... читать дальше
.31 января 2020 года 14:51
Котировки золота не получат значительной фундаментальной поддержки в связи со вспышкой коронавируса - Julius Baer
Котировки золота не получат значительной фундаментальной поддержки в связи со вспышкой коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. Однако за пределами краткосрочных прогнозов эксперты банка по-прежнему видят перспективы роста цен на золото в долгосрочной перспективе и поэтому сохраняют... читать дальше
.31 января 2020 года 14:32
Аналитики Julius Baer сохраняют прогноз по росту ВВП Китая на 5,8% в 2020 году, сообщается в комментарии банка. "В настоящее время довольно сложно оценить потенциальное влияние коронавируса на китайскую экономику, - указывает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Учитывая высокую степень... читать дальше
.31 января 2020 года 12:23
Целевая цена акции MasterCard, по мнению ИК "Фридом Финанс", составляет $351, сообщается в комментарии ИК. "Мы ожидаем, что разводненная прибыль на акцию по итогам 2020 год будет около $8,72, а за первый квартал составит $1,73. Наш прогноз на 4% отличается от консенсуса, так как мы закладываем... читать дальше
.31 января 2020 года 11:15
Новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в пятницу на фоне стабилизации настроений на глобальных площадках могут остаться в диапазоне $59-$60/bbl, при этом новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные... читать дальше
.31 января 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы закрылись в положительной зоне в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.31 января 2020 года 09:25
Нефть обладает хорошим шансом на отскок, но если Brent не сумеет уверенно закрепиться выше 58,5 долларов, то давление на котировки будет нарастать, сообщается в комментарии Алор Брокер. "Нефть выглядит сильно перепроданной, но в пятницу подрастает на 0,5%. Поддержку котировкам могут оказать... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.