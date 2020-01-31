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31 января 2020 года 17:11
Северсталь устойчива к снижению цен и сокращению спроса - ИК "Фридом Финанс"
Северсталь устойчива к снижению цен и сокращению спроса, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Рентабельность EBITDA у Северстали сократилась на 4,5 п.п., до 32,8%, операционная рентабельность упала до 26%. Снижение свободного денежного потока на 70%, до $101 млн, произошло на фоне уменьшения операционной рентабельности при одновременном увеличении капзатрат. Тем не менее, это не повлияло на размер дивиденда, поскольку компания располагает значительными денежными средствами ($1,08 млрд), отмечает эксперт ИК "Фридом Финанс". "Северсталь сохранила дивидендные выплаты на уровне близком к предыдущему периоду, - указывает Г. Ващенко. - Компания выплачивает дивиденды стабильно, по итогам каждого квартала. В четвертом квартале, как и ожидалось, выручка сократилась на 12,9%, до $1,838 млрд, на фоне отрицательной динамики цен на металлопродукцию, а также сокращения производства чугуна и стали на 4% и 6% соответственно. Из-за низкой долговой нагрузки (0,6х EBITDA) и высокого уровня рентабельности, по нашему мнению, Северсталь устойчива к таким вызовам, как снижение цен и сокращение спроса, вызванного сезонными колебаниями или негативными событиями в мировой экономике. Также устойчивым останется уровень дивидендных выплат". Учитывая преобладающие, несмотря на текущее повышение рисков, прогнозы ускорения экономики РФ, эксперт ИК "Фридом Финанс" ожидает сохранения уровня дивидендных выплат компании по итогам 2019 года не ниже уровня выплат за 2018 год, составивших 115,9 руб. на акцию, и оценивает справедливую стоимость акций Северстали на конец первого полугодия 2020-го в 977,54 руб. за бумагу.
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