Снижение рубля до уровней более 63,5 руб./$1 делает его привлекательным для покупки - Sberbank CIB

Снижение рубля до уровней более 63,5 руб./$1 делает его привлекательным для покупки, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Позиция ВОЗ по коронавирусу вселила оптимизм в рынки, но к вечеру перед выходными рискофобия может усилиться, - полагают эксперты Sberbank CIB. - В четверг большую часть дня рискованные активы снижались в цене из-за опасений в связи с распространением коронавируса и его последствиями для экономики. В этих условиях китайская валюта достигла психологически важной отметки 7 юаней за доллар, а рубль - 63,5 за доллар. Россия рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Китай и ввела временный запрет на пассажирское транспортное сообщение с КНР через сухопутные пограничные пункты. Впрочем, эта мера не включает ограничения на торговлю. США также рекомендовали своим гражданам отказаться от поездок в эту страну. При этом в Соединенных Штатах был выявлен первый случай передачи вируса от человека к человеку, а в Индии - первый случай заболевания".

Оценки ущерба для экономики Китая растут: Bloomberg Economics считает, что рост ВВП КНР в 1К20 замедлится на 1,5% до 4,5% в годовом выражении.

"Рубль, вероятно, останется очень волатильным, - полагают аналитики Sberbank CIB. - Нельзя исключать, что к вечеру пятницы рискофобия усилится, поскольку инвесторы решат захеджировать позиции в рискованных активах перед выходными, опасаясь повторения ситуации недельной давности, когда за выходные число заболевших резко выросло. На этом фоне рубль может ненадолго отступить до уровней более 63,5 за доллар, где будет привлекательным для покупки. Вероятно, что за выходные и в начале следующей недели ситуация может улучшиться. Ранее сообщалось, что период бессимптомного протекания вируса может достигать двух недель, а в следующую среду как раз пройдет две недели с момента закрытия города Ухань, т. е. к этому времени прояснится ситуация с ареалом распространения вируса, и число новых заболевших может пойти на спад".