"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Покупать RUSSIA 47"

"БКС Глобал Маркетс" закрывает торговую идею "Покупать RUSSIA 47", поскольку доходность достигла целевого значения и выпуск выглядит справедливо оцененным, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Мы рекомендовали в середине декабря увеличивать позиции в RUSSIA 47 ввиду щедрой премии за дюрацию, - напоминает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Мария Радченко. - Спред RUSSIA 47-RUSSIA 23 сузился до 135 б.п. за 1,5 месяца, доходность RUSSIA 23 осталась на прежнем уровне, поэтому сужение спреда было обусловлено снижением доходности RUSSIA 47. Недавнее резкое падение доходностей UST в свете усиления опасений по поводу коронавируса в Китае оказало поддержку российским евробондам - некоторые инвесторы, по всей видимости, считают RUSSIA 47 защитным активом".

Эксперты компании заметили, что российские суверенные евробонды получают поддержку как в случае усиления спроса на риск, так и при его охлаждении. "Мы полагаем, что некоторые инвесторы считают российские бумаги рисковыми активами и увеличивают позиции при усилении аппетита к риску (конец декабря), при этом другие игроки относят российские суверенные бумаги к защитным активам, что приводит к падению доходностей при снижении доходности UST (конец января). Так, например, премия RUSSIA 47-INDON 49 в терминах Z-спреда сузилась до всего 8 б.п. против 30 б.п. в декабре из-аз опережающей динамики RUSSIA 47", - указывает Мария Радченко.

Аналитик полагает, что макроэкономическая ситуации в России остается стабильной в ближайшие 2-3 года, темпы роста в мире будут повышаться, инвестиционный и потребительский спрос - расти, в то время как состояние бюджета и внешних счетов России останется на высоком уровне.

"На момент открытия торговой идеи в декабре мы прогнозировали падение доходности RUSSIA 47 до 3.5%. Мы закрываем торговую идею, поскольку доходность достигла целевого значения, а потенциал роста ограничен, учитывая узкие спреды. Мы отмечаем, что резкое падение доходности UST поддержало российские суверенные еврооблигации, которые снизились в доходности даже больше, чем UST и долларовые свопы. Мы допускаем, что суверенные евробонды могут оказаться под давлением при ослаблении опасений по поводу коронавируса. Доходность идеи составила 5.1% за 7 недель. Вместе с тем RUSSIA 47 выглядит привлекательно в качестве инструмента для удержания до погашения, принимая во внимание отсутствие новых размещений из-за санкций, а также сильные фундаментальные показатели России", - заключает эксперт "БКС Глобал Маркетс" .