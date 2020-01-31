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Главная / Аналитикам / Аналитика / Коронавирус может привести к существенному снижению фондовых рынков развитых экономик - Julius Baer
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31 января 2020 года 15:43
Коронавирус может привести к существенному снижению фондовых рынков развитых экономик - Julius Baer
Коронавирус может привести к более сильному, чем обычно, проседанию фондовых рынков развитых стран, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы ожидаем дальнейшего краткосрочного снижения, которое должно смениться восстановлением после того, как количество новых заражений начнет падать. Возможно, этого придется ждать несколько недель. Мы пересматриваем нашу стратегию по ценным бумагам на ближайшие дни, однако продолжаем предпочитать циклические акции", - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. Предыдущие вспышки опасных вирусов приводили к проседанию фондовых рынков на 5-15%. Эксперт полагает, что коронавирус может привести к более сильной реакции рынков, чем обычно, поскольку число новых заражений растет экспоненциально. Это, возможно, приведет к широким карантинным мерам, которые окажут негативное влияние на рост прибылей. Кроме того, недавно фондовые рынки по всему миру достигли новых рекордных высот и, таким образом, они больше подвержены коррекции. На этом фоне аналитики Julius Baer ожидают дальнейшего снижения фондовых рынков развитых стран на 5-10%. "Исторически, буквально все крупные вспышки вирусов, которые привели к значительной коррекции на фондовых рынках, оказывались привлекательным поводом для инвестиций долгосрочных инвесторов, и мы полагаем, что и в этот раз ситуация будет аналогичной, - полагает эксперт Julius Baer. - Тем не менее, учитывая факторы, перечисленные выше, снижение на рынках может занять еще какое-то время. Поворотный момент в настроениях инвесторов, как правило, происходит, когда начинает падать количество случаев новых заражений. Хотя мы не можем прогнозировать, когда это произойдет, мы полагаем, что перед улучшением ситуации можно ожидать ее ухудшения. Оценивая 13 глобальных эпидемий с 1981 года, рост индекса MSCI World за последующие шесть месяцев в среднем составлял 8,50%. Мы будем пересматривать нашу стратегию по фондовым рынкам на ближайшее время, однако в целом она вряд ли претерпит изменения. Мы продолжаем занимать конструктивную позицию по фондовым рынкам в целом и продолжаем отдавать предпочтение сектору циклических акций".
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31 января 2020 года 18:28
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.31 января 2020 года 18:00
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.31 января 2020 года 16:21
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.31 января 2020 года 14:51
Котировки золота не получат значительной фундаментальной поддержки в связи со вспышкой коронавируса - Julius Baer
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.31 января 2020 года 14:32
Аналитики Julius Baer сохраняют прогноз по росту ВВП Китая на 5,8% в 2020 году, сообщается в комментарии банка. "В настоящее время довольно сложно оценить потенциальное влияние коронавируса на китайскую экономику, - указывает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Учитывая высокую степень... читать дальше
.31 января 2020 года 12:23
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.31 января 2020 года 11:15
Новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в пятницу на фоне стабилизации настроений на глобальных площадках могут остаться в диапазоне $59-$60/bbl, при этом новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные... читать дальше
.31 января 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы закрылись в положительной зоне в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.31 января 2020 года 09:25
Нефть обладает хорошим шансом на отскок, но если Brent не сумеет уверенно закрепиться выше 58,5 долларов, то давление на котировки будет нарастать, сообщается в комментарии Алор Брокер. "Нефть выглядит сильно перепроданной, но в пятницу подрастает на 0,5%. Поддержку котировкам могут оказать... читать дальше
.30 января 2020 года 18:53
Возобновление страхов, связанных с коронавирусом, выглядит довольно серьезным, говорится в комментарии Saxo Bank. Похоже, что эти страхи повлияют на все мировые рынки, а не только на Азию и сырьевые товары, так как основные фьючерсы на акции также резко упали по сравнению со вчерашним днем, когда... читать дальше
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