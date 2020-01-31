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31 января 2020 года 14:32
Julius Baer сохраняет прогноз по росту ВВП Китая на 5,8% в 2020 году
Аналитики Julius Baer сохраняют прогноз по росту ВВП Китая на 5,8% в 2020 году, сообщается в комментарии банка. "В настоящее время довольно сложно оценить потенциальное влияние коронавируса на китайскую экономику, - указывает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Учитывая высокую степень неопределенности, мы сохраняем наш прогноз по росту реального ВВП Китая на 5,8% в 2020 году. Неудачное совпадение вспышки вируса по времени с празднованием Китайского Нового года лишь осложняет ситуацию. Учитывая, что многие города были закрыты на карантин, секторы экономики, которые, как правило, выигрывают от роста потребительских расходов в праздничный сезон, окажутся под сильным давлением". Число заболеваний коронавирусом, который впервые был обнаружен в китайском городе Ухане в декабре прошлого года, продолжает расти. На настоящий момент инфицированы более 7000 человек, погибли 170 человек. Последствия для экономики Китая во многом зависят от скорости, с которой распространяется вирус, и от того, как много времени потребуется на то, чтобы остановить эпидемию. "Первые приблизительные оценки потенциального воздействия на экономику коронавируса, проведенные различными исследовательскими организациями, указывают на возможность торможения роста реального ВВП на 0,5-1,9 п.п., в зависимости от разных предположений о тяжести заболевания и времени, необходимого для того, чтобы остановить эпидемию. Учитывая по-прежнему высокую степень неопределенности, мы сохраняем прогноз по росту экономики Китая на уровне 5,8% в 2020 году. Во время Китайского Нового года люди обычно путешествуют, ходят развлекаться в общественные места и занимаются покупками. Учитывая, что многие города оказались закрыты на карантин, сектора экономики, которые зависят от праздничных активностей, ощутят непропорционально сильный негативный эффект", - заключает Софи Альтерматт.
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.31 января 2020 года 14:51
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.31 января 2020 года 09:40
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.30 января 2020 года 18:53
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