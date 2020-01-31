.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Давление Минфина на валютный рынок в феврале ослабнет - Райффайзенбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
31 января 2020 года 14:13

Давление Минфина на валютный рынок в феврале ослабнет - Райффайзенбанк

Давление Минфина на валютный рынок в феврале ослабнет, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

По оценкам экспертов банка, объем дополнительных нефтегазовых доходов в феврале составит 235 млрд руб. Их небольшая просадка по сравнению с январской оценкой Минфина (245 млрд руб.) объясняется снижением рублевых цен на нефть (на ~3% м./м. в январе).

"Мы полагаем, что регулярные интервенции в феврале не будут сильно отличаться от объема нефтегазовых допдоходов в отличие от января, когда покупки (310 млрд руб.) сильно превысили допдоходы из-за корректировки Минфина (в размере 65 млрд руб.), - отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. - Обычно два месяца подряд таких существенных корректировок не случается. С учетом отложенных покупок валюты (56 млрд руб./мес.) итоговые интервенции в феврале составят 291 млрд руб. (4,7 млрд долл.)".

Также эксперт напомнил, что ежегодно цена отсечения по нефти в формуле бюджетного правила индексируется на 2%, и в этом году она составляет 42,4 долл./барр. (41,6 долл./барр. в 2019 г.). Такая индексация (при прочих равных) снижает объем нефтегазовых допдоходов на ~120 млрд руб./год. И в этом году Минфин прогнозирует их на уровне 2,333 трлн руб. (против фактически исполненных 2,913 трлн руб. в 2019 г.). Такое сокращение, помимо цены отсечения, связано также и со снижением прогнозного уровня рублевых цен на нефть Минфина почти на 8% г./г., полагает С. Мурашов.

"Интересно, что по нашим расчетам, при сохранении средних с начала года курса рубля (61,8 руб./долл.) и цены на нефть (64,2 долл./барр. Brent) общий объем допдоходов (=регулярных интервенций) за 2020 г. сохранится почти на уровне прошлого года (2,85 трлн руб.), - указывает аналитик Райффайзенбанка. - При этом общий объем покупки валюты будет корректироваться на величину отложенных интервенций (плюс 670 млрд руб.) и на размер продаж валюты под инвестиции из ФНБ (минус ~300-400 млрд руб., точных объемов власти пока не озвучили). В итоге за 2020 г., по нашим оценкам, при сложившихся курсе рубля и цене нефти Минфин купит валюты совокупно на 3,1-3,2 трлн руб. (~50 млрд долл. против 55 млрд долл. в 2019 г.)".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
31 января 2020 года 18:28
Цены на нефть Brent на следующей неделе не выйдут из диапазона 58-60 долл./барр. - Промсвязьбанк
Нефть Brent на следующей неделе не выйдет из ценового диапазона 58-60 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Тема с коронавирусом, который может повлиять на глобальный спрос на нефть (оценка экспертов банка по году - снижение спроса на 0,5-0,6 млн барр./день при затягивании вируса на 4-6...    читать дальше
.
31 января 2020 года 18:00
Справедливая цена акций Electronic Arts находится в диапазоне $124-137 - ИК "Фридом Финанс"
Справедливая цена акций Electronic Arts находится в диапазоне $124-137, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. Отчетность Electronic Arts (EA) за третий квартал финансового года превзошла прогнозы аналитиков. Эта та компания, про которую можно сказать, что рост...    читать дальше
.
31 января 2020 года 16:21
Цена Brent на следующей неделе, вероятно, не выйдет из диапазона $56,50-59,50 за баррель - PremEx
Цена Brent на следующей неделе будет зависеть от новостей из Китая и, вероятно, не выйдет из диапазона $56,50-59,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx. "Ключевым фактором давления на цену Brent является рост ожиданий о том, что распространение вируса спровоцирует катастрофическое падения...    читать дальше
.
31 января 2020 года 15:43
Коронавирус может привести к существенному снижению фондовых рынков развитых экономик - Julius Baer
Коронавирус может привести к более сильному, чем обычно, проседанию фондовых рынков развитых стран, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы ожидаем дальнейшего краткосрочного снижения, которое должно смениться восстановлением после того, как количество новых заражений начнет падать. Возможно,...    читать дальше
.
31 января 2020 года 14:51
Котировки золота не получат значительной фундаментальной поддержки в связи со вспышкой коронавируса - Julius Baer
Котировки золота не получат значительной фундаментальной поддержки в связи со вспышкой коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. Однако за пределами краткосрочных прогнозов эксперты банка по-прежнему видят перспективы роста цен на золото в долгосрочной перспективе и поэтому сохраняют...    читать дальше
.
31 января 2020 года 14:32
Julius Baer сохраняет прогноз по росту ВВП Китая на 5,8% в 2020 году
Аналитики Julius Baer сохраняют прогноз по росту ВВП Китая на 5,8% в 2020 году, сообщается в комментарии банка. "В настоящее время довольно сложно оценить потенциальное влияние коронавируса на китайскую экономику, - указывает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Учитывая высокую степень...    читать дальше
.
31 января 2020 года 12:23
Целевая цена акции MasterCard - $351 - ИК "Фридом Финанс"
Целевая цена акции MasterCard, по мнению ИК "Фридом Финанс", составляет $351, сообщается в комментарии ИК. "Мы ожидаем, что разводненная прибыль на акцию по итогам 2020 год будет около $8,72, а за первый квартал составит $1,73. Наш прогноз на 4% отличается от консенсуса, так как мы закладываем...    читать дальше
.
31 января 2020 года 11:15
Новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в пятницу на фоне стабилизации настроений на глобальных площадках могут остаться в диапазоне $59-$60/bbl, при этом новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные...    читать дальше
.
31 января 2020 года 09:40
Фондовый рынок США вырос благодаря позитивным отчетам компаний
Американские фондовые индексы закрылись в положительной зоне в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу.    читать дальше
.
31 января 2020 года 09:25
Brent обладает хорошим шансом на отскок - Алор Брокер
Нефть обладает хорошим шансом на отскок, но если Brent не сумеет уверенно закрепиться выше 58,5 долларов, то давление на котировки будет нарастать, сообщается в комментарии Алор Брокер. "Нефть выглядит сильно перепроданной, но в пятницу подрастает на 0,5%. Поддержку котировкам могут оказать...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.