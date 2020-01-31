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31 января 2020 года 14:13
Давление Минфина на валютный рынок в феврале ослабнет - Райффайзенбанк
Давление Минфина на валютный рынок в феврале ослабнет, говорится в обзоре Райффайзенбанка. По оценкам экспертов банка, объем дополнительных нефтегазовых доходов в феврале составит 235 млрд руб. Их небольшая просадка по сравнению с январской оценкой Минфина (245 млрд руб.) объясняется снижением рублевых цен на нефть (на ~3% м./м. в январе). "Мы полагаем, что регулярные интервенции в феврале не будут сильно отличаться от объема нефтегазовых допдоходов в отличие от января, когда покупки (310 млрд руб.) сильно превысили допдоходы из-за корректировки Минфина (в размере 65 млрд руб.), - отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. - Обычно два месяца подряд таких существенных корректировок не случается. С учетом отложенных покупок валюты (56 млрд руб./мес.) итоговые интервенции в феврале составят 291 млрд руб. (4,7 млрд долл.)". Также эксперт напомнил, что ежегодно цена отсечения по нефти в формуле бюджетного правила индексируется на 2%, и в этом году она составляет 42,4 долл./барр. (41,6 долл./барр. в 2019 г.). Такая индексация (при прочих равных) снижает объем нефтегазовых допдоходов на ~120 млрд руб./год. И в этом году Минфин прогнозирует их на уровне 2,333 трлн руб. (против фактически исполненных 2,913 трлн руб. в 2019 г.). Такое сокращение, помимо цены отсечения, связано также и со снижением прогнозного уровня рублевых цен на нефть Минфина почти на 8% г./г., полагает С. Мурашов. "Интересно, что по нашим расчетам, при сохранении средних с начала года курса рубля (61,8 руб./долл.) и цены на нефть (64,2 долл./барр. Brent) общий объем допдоходов (=регулярных интервенций) за 2020 г. сохранится почти на уровне прошлого года (2,85 трлн руб.), - указывает аналитик Райффайзенбанка. - При этом общий объем покупки валюты будет корректироваться на величину отложенных интервенций (плюс 670 млрд руб.) и на размер продаж валюты под инвестиции из ФНБ (минус ~300-400 млрд руб., точных объемов власти пока не озвучили). В итоге за 2020 г., по нашим оценкам, при сложившихся курсе рубля и цене нефти Минфин купит валюты совокупно на 3,1-3,2 трлн руб. (~50 млрд долл. против 55 млрд долл. в 2019 г.)".
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