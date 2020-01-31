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31 января 2020 года 11:58
MSCI скорректировал решение по ЛУКОЙЛу: повысит его вес в индексах, а не понизит
Индексный провайдер MSCI скорректировал оценку FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) "ЛУКОЙЛа", повысив ее с 0,55 до 0,6, говорится в сообщении MSCI. Показатель NoS (количество акций), как и по итогам предыдущего решения, был понижен с 715 млн штук до 692,9 млн штук. Таким образом, вес акций "ЛУКОЙЛа" в индексах MCSI будет повышен, а не понижен. Изменения вступят в силу 3 февраля, после закрытия торгов. "Новое объявление MSCI соответствует тем ожиданиям, которые мы озвучили сразу после объявления "ЛУКОЙЛом" (MOEX: LKOH) результатов обратного выкупа акций. Исходя из текущих цен, повышение веса в индексе, по нашим расчетам, приведет к притоку пассивных инвестиций в акции "ЛУКОЙЛа" в размере $219 млн, соответствующем 1,5x суммарного среднедневного оборота торгов за последний месяц в Москве и Лондоне", - пишет в обзоре главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций РФ Илья Питерский. Кроме того, Питерский отмечает, что после корректировки своих оценок индексный провайдер перенес дату вступления изменений в силу на один день вперед, чтобы обеспечить достаточное время для их реализации. "Новый FIF "ЛУКОЙЛа" на уровне 0,6 приведет к увеличению веса его акций в индексе Russia Standard на 78 базисных пунктов - до 17,4% с 16,6% на закрытие четверга. Таким образом, можно ожидать притоки на уровне $110 млн - менее 1 дня торгов от среднедневного объема за 3 месяца в размере $138 млн на Московской бирже и Лондонской фондовой бирже", - говорится в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова и Юлии Голдиной. Накануне MSCI принял решение, оставить оценку FIF "ЛУКОЙЛа" без изменений на уровне 0,55. Данное решение вместе с понижением показателя NoS с учетом погашения представленных к выкупу акций должно было привести к сокращению веса "ЛУКОЙЛа" в индексах MSCI. Как сообщалось, совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" утвердил отчет об итогах предъявления акционерами компании заявлений о продаже принадлежащих им акций. В период действия оферты поступили заявления о продаже 22 млн 134 тыс. 238 акций, в том числе заявление от LUKOIL Securities Limited (100%-го дочернего общества компании) о продаже 21 млн 751 тыс. 935 акций. Заявления предъявлялись в рамках публичной оферты на основании решения внеочередного собрания акционеров компании от 3 декабря 2019 года об уменьшении уставного капитала ПАО путем приобретения 25 млн размещенных акций. Акции будут приобретены по цене 5300 рублей за штуку и оплачены в срок не позднее 7 февраля 2020 года. Приобретенные акции будут погашены сразу после их зачисления на казначейский счет ПАО "ЛУКОЙЛ", что приведет к уменьшению уставного капитала компании до 692 млн 865 тыс. 762 обыкновенных акций.
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Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК
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