Ренессанс Капитал снизил оценку GDR ММК на 2%, сохранив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) с $13,3 до $13,1 за штуку, скорректировав модель оценки компании с учетом ее операционных показателей за четвертый квартал 2019 года, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена аналитиками без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ММК, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $9,67 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость GDR ММК равняется порядка $9,23 за штуку.