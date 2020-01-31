Аналитики Росбанка по-прежнему ожидают стабилизации курса рубля в диапазоне 61,5-62,5 за доллар на горизонте квартала

Волатильность рубля усиливается, однако ослабление нельзя назвать угрожающим, так как рубль лишь вернулся к уровням декабря 2019 года, отмечают аналитики Росбанка. "Мы по-прежнему ожидаем стабилизации курса рубля в диапазоне 61,5-62,5 за доллар на горизонте квартала", - пишут они в своем комментарии.