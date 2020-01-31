Рынки ЕМ фиксируют отток капитала на фоне страхов распространения коронавируса - "БКС Глобал Маркетс"

Развивающиеся рынки (EM) по итогам недели, завершившейся 29 января 2020 года, фиксируют отток капитала, вызванный страхами распространения коронавируса, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 23 по 29 января составил $20 млн против притока $420 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

"Позитивный импульс потоков последних двух месяцев развернулся. Инвесторы пытаются оценить экономические последствия нового коронавируса. Мы по-прежнему видим риски снижения рынка на коротком горизонте", - говорится в обзоре инвестбанка.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $40 млн против притока $280 млн неделей ранее (первая неделя оттока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $80 млн, на предыдущей неделе приток равнялся $100 млн (первая неделя оттока).

"Главной причиной отрицательного результата российских фондов на прошлой неделе стали оттоки из фондов ETF в размере $57 млн. По всей видимости, инвесторы фиксировали прибыль после ралли последних двух месяцев. Кроме того, как мы и ожидали, на прошлой неделе мощные притоки в фонды акций GEM прекратились из-за усиления опасений по поводу коронавируса. Хотя фонды GEM отчитались о чистом притоке капитала, он был небольшим ($235 млн). Мы ожидаем, что в ближайшие несколько недель акции EM не смогут привлечь новые деньги, и видим риски снижения российского рынка", - пишет Смольянинов.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован чистый приток капитала на уровне $20 млн против притока $140 млн неделей ранее (9-я неделя притока капитала). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался незначительный чистый приток капитала.

"Рынки облигации более инертны и в меньшей степени подвержены влиянию спекуляций. На прошлой неделе инвесторы просто перестали закачивать в фонды новые деньги, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, и оценить потенциальные экономические последствия коронавируса. Приток капитала в российские фонды стагнировал, тогда как фонды GEM получили всего $162 млн после почти $10 млрд новых инвестиций за предыдущие 6 недель. На горизонте ближайших нескольких недель мы видим риски снижения и в этой категории активов", - отмечает эксперт.