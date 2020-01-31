Неделя на рынке акций может завершиться умеренным оптимизмом - ИК "Велес Капитал"

Рынки вновь пытаются коррекционно отскочить, хотя ситуация с коронавирусом далека от разрешения, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В пятницу на динамику торгов как в Европе, так и в США повлияет блок интересной макроэкономической статистики. Неделя может завершиться с умеренным оптимизмом, но говорить о возвращении "аппетита" к риску еще рано. Ориентир по индексу Мосбиржи на день, по мнению Е. Кожуховой - диапазон 3090-3160 пунктов.