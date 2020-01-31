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Главная / Аналитикам / Аналитика / Неделя на рынке акций может завершиться умеренным оптимизмом - ИК "Велес Капитал"
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31 января 2020 года 10:29
Неделя на рынке акций может завершиться умеренным оптимизмом - ИК "Велес Капитал"
Рынки вновь пытаются коррекционно отскочить, хотя ситуация с коронавирусом далека от разрешения, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В пятницу на динамику торгов как в Европе, так и в США повлияет блок интересной макроэкономической статистики. Неделя может завершиться с умеренным оптимизмом, но говорить о возвращении "аппетита" к риску еще рано. Ориентир по индексу Мосбиржи на день, по мнению Е. Кожуховой - диапазон 3090-3160 пунктов.
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31 января 2020 года 12:23
Целевая цена акции MasterCard, по мнению ИК "Фридом Финанс", составляет $351, сообщается в комментарии ИК. "Мы ожидаем, что разводненная прибыль на акцию по итогам 2020 год будет около $8,72, а за первый квартал составит $1,73. Наш прогноз на 4% отличается от консенсуса, так как мы закладываем... читать дальше
.31 января 2020 года 11:15
Новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в пятницу на фоне стабилизации настроений на глобальных площадках могут остаться в диапазоне $59-$60/bbl, при этом новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные... читать дальше
.31 января 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы закрылись в положительной зоне в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.31 января 2020 года 09:25
Нефть обладает хорошим шансом на отскок, но если Brent не сумеет уверенно закрепиться выше 58,5 долларов, то давление на котировки будет нарастать, сообщается в комментарии Алор Брокер. "Нефть выглядит сильно перепроданной, но в пятницу подрастает на 0,5%. Поддержку котировкам могут оказать... читать дальше
.30 января 2020 года 18:53
Возобновление страхов, связанных с коронавирусом, выглядит довольно серьезным, говорится в комментарии Saxo Bank. Похоже, что эти страхи повлияют на все мировые рынки, а не только на Азию и сырьевые товары, так как основные фьючерсы на акции также резко упали по сравнению со вчерашним днем, когда... читать дальше
.30 января 2020 года 18:25
Целевая цена акции NASDAQ в базовом варианте составляет $115, и на данный момент бумага выглядит переоцененной, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Объем торгов долговыми инструментами на NASDAQ за год снизился на 34% и составил... читать дальше
.30 января 2020 года 17:42
Центробанки, обеспокоенные перспективой сохранения низкой инфляции на долгосрочном временном горизонте, могут оказаться не готовы к наступлению следующего инфляционного цикла, что может произойти раньше, чем они думают, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Если участники рынков акций до сих... читать дальше
.30 января 2020 года 17:16
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют "Держать" акции Boeing, но в связи со сложившимися обстоятельствами снижают целевую цену с $420 до $350, говорится в комментарии инвесткомпании. Производитель самолетов Boeing опубликовал финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. Выручка в отчетном... читать дальше
.30 января 2020 года 16:16
Индекс S&P500 в ходе основной сессии четверга снизится до 3250 пунктов, техническая картина по нему остается неуверенной, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Спрос на безопасные активы сохраняется, констатирует аналитик Ален Сабитов. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних... читать дальше
.30 января 2020 года 13:41
Рынок воспринял комментарии председателя ФРС как признак приверженности достаточно мягкой ДКП - Sberbank CIB
Рынок воспринял комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла как признак того, что руководство Федрезерва будет придерживаться достаточно мягкой денежно-кредитной политики (ДКП), говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "ФРС США, как и... читать дальше
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