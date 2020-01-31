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Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи откроется в районе 3115-3120 пунктов - ИК "Алго Капитал"
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31 января 2020 года 09:46
Индекс Мосбиржи откроется в районе 3115-3120 пунктов - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи в пятницу откроется умеренным повышением в районе 3115-3120 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,4%, в районе 3115-3120 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 3100, 3090 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3130, 3140 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. Ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине дня останется динамика нефтяных котировок, отмечает В. Манжос. Косвенное влияние на российский рынок акций может оказать публикация окончательного январского значения индекса потребительского доверия от Мичиганского университета (18:00 мск).
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31 января 2020 года 12:23
Целевая цена акции MasterCard, по мнению ИК "Фридом Финанс", составляет $351, сообщается в комментарии ИК. "Мы ожидаем, что разводненная прибыль на акцию по итогам 2020 год будет около $8,72, а за первый квартал составит $1,73. Наш прогноз на 4% отличается от консенсуса, так как мы закладываем... читать дальше
.31 января 2020 года 11:15
Новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в пятницу на фоне стабилизации настроений на глобальных площадках могут остаться в диапазоне $59-$60/bbl, при этом новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные... читать дальше
.31 января 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы закрылись в положительной зоне в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.31 января 2020 года 09:25
Нефть обладает хорошим шансом на отскок, но если Brent не сумеет уверенно закрепиться выше 58,5 долларов, то давление на котировки будет нарастать, сообщается в комментарии Алор Брокер. "Нефть выглядит сильно перепроданной, но в пятницу подрастает на 0,5%. Поддержку котировкам могут оказать... читать дальше
.30 января 2020 года 18:53
Возобновление страхов, связанных с коронавирусом, выглядит довольно серьезным, говорится в комментарии Saxo Bank. Похоже, что эти страхи повлияют на все мировые рынки, а не только на Азию и сырьевые товары, так как основные фьючерсы на акции также резко упали по сравнению со вчерашним днем, когда... читать дальше
.30 января 2020 года 18:25
Целевая цена акции NASDAQ в базовом варианте составляет $115, и на данный момент бумага выглядит переоцененной, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Объем торгов долговыми инструментами на NASDAQ за год снизился на 34% и составил... читать дальше
.30 января 2020 года 17:42
Центробанки, обеспокоенные перспективой сохранения низкой инфляции на долгосрочном временном горизонте, могут оказаться не готовы к наступлению следующего инфляционного цикла, что может произойти раньше, чем они думают, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Если участники рынков акций до сих... читать дальше
.30 января 2020 года 17:16
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют "Держать" акции Boeing, но в связи со сложившимися обстоятельствами снижают целевую цену с $420 до $350, говорится в комментарии инвесткомпании. Производитель самолетов Boeing опубликовал финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. Выручка в отчетном... читать дальше
.30 января 2020 года 16:16
Индекс S&P500 в ходе основной сессии четверга снизится до 3250 пунктов, техническая картина по нему остается неуверенной, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Спрос на безопасные активы сохраняется, констатирует аналитик Ален Сабитов. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних... читать дальше
.30 января 2020 года 13:41
Рынок воспринял комментарии председателя ФРС как признак приверженности достаточно мягкой ДКП - Sberbank CIB
Рынок воспринял комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла как признак того, что руководство Федрезерва будет придерживаться достаточно мягкой денежно-кредитной политики (ДКП), говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "ФРС США, как и... читать дальше
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