Первая вероятная цель рубля в пятницу - отметка 62,5 за доллар - Алор Брокер

Ожидается рост рубля утром в пятницу, его первая вероятная цель - отметка 62,5 за доллар, говорится в комментарии Алор Брокер.

Рубль в паре с долларом потерял в четверг более процента и закрылся выше отметки 63. "Как и в акциях, ждем с утра роста рубля, в том числе из-за фиксации прибыли рублевыми "медведями". Первой целью его является район 62,5 рубля за доллар. Однако сокращение позиций в рубле ближе к вечеру выглядело бы логичным", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

В целом ситуация на финансовых рынках продолжает оставаться неопределенной, отмечает А. Антонов. "Рынок полностью перешел во власть спекулянтов, у которых на фоне высокой волатильности появились отличные возможности для заработка", - пишет он.