Brent обладает хорошим шансом на отскок - Алор Брокер

Нефть обладает хорошим шансом на отскок, но если Brent не сумеет уверенно закрепиться выше 58,5 долларов, то давление на котировки будет нарастать, сообщается в комментарии Алор Брокер.

"Нефть выглядит сильно перепроданной, но в пятницу подрастает на 0,5%. Поддержку котировкам могут оказать словесные интервенции со стороны крупных производителей. Так, уже прошли слухи, что Саудовская Аравия хочет созвать саммит ОПЕК+ не в марте, а в феврале. Вполне возможно, что при нарастании рисков обвала нефти ниже 50 долларов за баррель эта инициатива будет поддержана.

Поэтому в пятницу у нефти есть хороший шанс на отскок, но если она не сумеет уверенно закрепиться выше 58,5 долларов, то давление на котировки будет нарастать прежде всего из-за хеджирования со стороны нефтедобытчиков", - пишет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.