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31 января 2020 года 09:01
"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ TCS Group с рекомендацией "покупать" для ее GDR
"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ TCS Group, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Царевой и Вероники Ян. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group, рассчитанная экспертами "БКС Глобал Маркетс", составляет $30 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". "Мы считаем, что трансформация бизнеса TCS после 2014 года позволит снизить негативные последствия от зрелости кредитного цикла. TCS удалось увеличить базу до 10 млн клиентов, выйти в сегмент обеспеченных займов (сейчас составляют 7% от совокупного объема кредитов), а также улучшить структуру финансирования (отношение кредитов к депозитам опустилось до 89% против 172% в 2014 году). По нашим прогнозам, в 2020-2023 годах чистая прибыль TCS будет расти с CAGR (совокупные среднегодовые темпы роста) в 10%, а средний коэффициент ROE составит 32%. Мы ожидаем, что в ближайшие 4 года стоимость риска группы (CoR) останется на уровне 8%, при этом поддержку окажет ускорение роста некредитных бизнесов (CAGR 23% в 2020-2023 годах до 80,4 млрд рублей). Мы видим наибольший потенциал в сегменте "Инвестиции" (CAGR 42% в 2020-2023 годах до 3,0 млрд рублей в 2023 году)", - говорится в обзоре. По мнению аналитиков, ужесточение регулирования, снижение процентных ставок и более осторожный подход банков к кредитованию должны снизить вероятность серьезных шоков для сектора. Катализаторами роста GDR TCS, как считают эксперты, могут стать отчет по МСФО за 2019 год, возобновление дивидендных выплат (11 марта), включение в MSCI (май), "День стратегии" (апрель). По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR TCS Group, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $28,2 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $23,35 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: TCS Group Holding
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