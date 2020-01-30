Ближайшей целью индекса Мосбиржи может стать район 3000 пунктов - Промсвязьбанк

Ближайшей целью индекса Мосбиржи может стать район 3000 пунктов, а ближайшей же поддержкой для него выступает тренд ускорения, берущий начало от минимумов октября и проходящий в районе 3090 пунктов. говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

"Российский фондовый рынок возобновил снижение, - комментирует эксперт банка. - Поводом к продажам послужила ситуация на внешних площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1,4%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,2% и 0,4% соответственно. Также давление на наши бумаги оказала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 59 долларов за баррель, потеряв порядка 1,4%. На таком фоне к 18.10 мск индекс МосБиржи снизился на 0,4%, до 3117 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Лукойла и Алросы, упавшие на 2,9% и 2,8% соответственно. Лучше рынка торговались ТМК и Россети, выросшие более чем на 2%".

Богдан Зварич также отметил, что на отношение к рисковым активам продолжает влиять ситуация с распространением коронавируса в Китае. Отсутствие возможности оценить реальные последствия для экономики, неясность в том, сколь продолжительным и масштабным будет распространение инфекции, заставляют инвесторов сокращать объем рисковых активов в портфелях, замещая их активами-убежищами. Подобная ситуация, по мнению эксперта Промсвязьбанка, оставляет высокие риски для дальнейшего снижения российского рынка.