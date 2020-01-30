Российские акции, скорее всего, останутся под давлением в ближайшие несколько недель - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 29 января 2020 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По итогам проведенного анализа эксперты пришли к выводу, что российские акции, скорее всего, останутся под давлением в ближайшие несколько недель.

Розничные инвесторы с 23 по 29 января продолжили избавляться от длинных позиций: средний объем "лонгов" среди самых ликвидных бумаг на "Московской бирже" сократился на 1,3%, при этом средний объем коротких позиций остался значительным и на 25% превысил среднемесячный уровень.

Институционалы по итогам отчетного периода тоже были склонны скорее продавать, чем покупать: на каждый $1 покупок пришлось $1,5 продаж.

По мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс", соотношение риска и доходности при инвестировании в акции РФ остается непривлекательным.

Кроме того, в обзоре отмечается, что опасения по поводу коронавируса с легкостью испортили оптимизм на развивающихся рынках акций, и инвесторы воспользовались случаем, чтобы фиксировать прибыль через ETF.

"В результате совокупный отток капитала из российских акций по итогам недели, завершившейся 29 января, достиг $93 млн, в результате она стала наихудшей с середины августа с точки зрения потока капитала через ETF. Инвесторы более активно фиксировали прибыль в российских ETF по сравнению с GEM ETF: фонды, ориентированные только на Россию, потеряли $66 млн. Мы полагаем, что рынок останется под понижательным давлением в ближайшие несколько недель", - пишут эксперты.