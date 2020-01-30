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30 января 2020 года 17:42
Центробанки могут оказаться не готовы к наступлению следующего инфляционного цикла - "ВТБ Капитал"
Центробанки, обеспокоенные перспективой сохранения низкой инфляции на долгосрочном временном горизонте, могут оказаться не готовы к наступлению следующего инфляционного цикла, что может произойти раньше, чем они думают, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Если участники рынков акций до сих пор склонялись к в целом оптимистичной оценке перспектив мировой экономики, то инвесторы в облигации придерживались более осторожного взгляда, - отмечает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. - Например, участники рынка казначейских облигаций США совсем не разделяют тезис о скором развороте тренда в сторону более высоких темпов экономического роста, получивший популярность у инвесторов в акции в 4к19. Доходность 10-летних UST почти вернулась к минимумам прошлого октября, а 2-летние бумаги торгуются с доходностью 1,36%, что ниже целевого диапазона ставки по федеральным фондам (1,50– 1,75%), которую FOMC вчера оставил без изменений. Регулятор отметил, что инфляция в США остается ниже официальной цели. При этом ранее он заявлял, что сможет вернуться к вопросу о повышении ставок лишь при условии устойчивого превышения фактической инфляцией целевых 2%". По мнению эксперта, инвесторы все чаще задаются вопросом о том, насколько официальные цифры индексов ИПЦ отражают реальное положение дел с ростом цен. Для населения таких стран, как США и Великобритания, стоимость жизни, и особенно расходы на транспорт, страхование, образование и здравоохранение, в действительности растут гораздо быстрее. "Центробанки, обеспокоенные перспективой сохранения низкой инфляции на долгосрочном временном горизонте, могут оказаться не готовы к наступлению следующего инфляционного цикла, что может произойти раньше, чем они думают", - полагает Нил Маккиннон.
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