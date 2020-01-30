.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "ФИНАМ" снижает целевую цену акций Boeing с $420 до $350
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 января 2020 года 17:16
"ФИНАМ" снижает целевую цену акций Boeing с $420 до $350
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют "Держать" акции Boeing, но в связи со сложившимися обстоятельствами снижают целевую цену с $420 до $350, говорится в комментарии инвесткомпании. Производитель самолетов Boeing опубликовал финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. Выручка в отчетном периоде снизилась до $17,911 млрд по сравнению с $28,341 млрд годом ранее, в то время как аналитики в среднем ожидали $21,76 млрд. Доходы компании упали во всех четырех сегментах. "Выручка подразделения Commercial Airplane Segment (CAS) упала на 45% до $7,46 млрд по сравнению с $16,53 млрд годом ранее, хотя аналитики ожидали $9,4 млрд, - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев. - Снижение доходов связано с более низкими поставками самолетов, которые просели на 69% до 79 авиалайнеров по сравнению с 238 ед. годом ранее из-за сохраняющихся проблем с Boeing 737 MAX. При этом менеджмент компании сообщил, что ввод в эксплуатацию Boeing 737 MAX ожидается в середине 2020 года. Портфель заказов составляет более 5400 самолетов общей стоимостью более $377 млрд по сравнению с $387 млрд в третьем квартале. Компания опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал, которые оказались хуже ожиданий, но это уже было заложено в цены акций". Доходы компании сократились во всех четырех сегментах, подчеркивает эксперт "ФИНАМа". Тем не менее, новый исполнительный директор Дэвид Калхун заявил, что он понимает, что Boeing предстоит слишком много работы для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Он ожидает, что в эксплуатацию Boeing 737 MAX вернется в середине года, тогда как его производство будет восстановлено заранее за несколько месяцев до получения лицензии. Дэвид Калхун подчеркнул, что безопасность будет лежать в основе каждого решения и каждого действия со стороны Boeing. "Мы рекомендуем "Держать" акции Boeing, но в связи со сложившимися обстоятельствами снижаем целевую цену с $420 до $350", - резюмирует Вадим Сысоев.
.
30 января 2020 года 18:25
Целевая цена акции NASDAQ в базовом варианте составляет $115, и на данный момент бумага выглядит переоцененной, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Объем торгов долговыми инструментами на NASDAQ за год снизился на 34% и составил... читать дальше
.30 января 2020 года 17:42
Центробанки, обеспокоенные перспективой сохранения низкой инфляции на долгосрочном временном горизонте, могут оказаться не готовы к наступлению следующего инфляционного цикла, что может произойти раньше, чем они думают, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Если участники рынков акций до сих... читать дальше
.30 января 2020 года 16:16
Индекс S&P500 в ходе основной сессии четверга снизится до 3250 пунктов, техническая картина по нему остается неуверенной, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Спрос на безопасные активы сохраняется, констатирует аналитик Ален Сабитов. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних... читать дальше
.30 января 2020 года 13:41
Рынок воспринял комментарии председателя ФРС как признак приверженности достаточно мягкой ДКП - Sberbank CIB
Рынок воспринял комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла как признак того, что руководство Федрезерва будет придерживаться достаточно мягкой денежно-кредитной политики (ДКП), говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "ФРС США, как и... читать дальше
.30 января 2020 года 12:36
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют "Держать" акции Norfolk Southern, но повышают целевую цену с $190 до $220, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева. "Оператор второй по величине железной дороги на востоке США Norfolk Southern отчитался о финансовых результатах за... читать дальше
.30 января 2020 года 10:39
Цены на нефть в четверг останутся в диапазоне 58-60 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Нефть Brent пыталась выйти на траекторию роста, но закрепиться выше 60 долл./барр. не смогла, - отмечают аналитики банка. - Ситуация с коронавирусом продолжает то утихать, то набирать обороты.... читать дальше
.30 января 2020 года 10:18
Цены на нефть могут вновь взять курс на минимумы этого года - $58,49 и $52,13 для Brent и WTI соответственно, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные фьючерсы утром в четверг дешевеют примерно на 1% после более умеренного снижения накануне. Отчет Минэнерго США показал рост запасов... читать дальше
.30 января 2020 года 10:02
Ближайшая поддержка для котировок Brent расположена на отметке $58,5 за баррель, до конца недели давление на цены из-за ситуации в Китае, скорее всего, сохранится, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Фьючерсы на Brent в четверг с утра демонстрируют снижение на 0,9% к уровням закрытия среды.... читать дальше
.30 января 2020 года 09:28
Американские фондовые индексы завершили торги в среду слабыми и разнонаправленными изменениями. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются. читать дальше
.29 января 2020 года 17:50
Тенденция к сворачиванию аппетитов к риску может продолжиться, вполне возможно дальнейшее снижение пары евро-доллар к отметке 1,09 и ниже, а также продолжение снижения иеновых пар, говорится в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". Последняя треть января сопровождалась массовым сворачиванием... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.