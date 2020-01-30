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30 января 2020 года 16:43
Акции золотодобытчиков продолжают оставаться защитными - БКС
Акции золотодобытчиков продолжают оставаться защитными, бумаги Полюса выглядят привлекательными при любом раскладе, сообщается в комментарии "БКС Премьер". "Четверг показал, что тема коронавируса продолжает деструктивно влиять на настроения инвесторов. Паники, как и ожиданий пандемии, с одной стороны, нет. С другой стороны, мы видим, что заболеваемость растет быстрыми темпами и риски перехода угрозы на глобальный уровень сохраняются, при этом вакцины как не было, так и нет. Важный индикатор настроений в промышленном секторе - цены на медь падают много дней подряд, а ущерб для авиакомпаний и отельеров очевиден и финансово становится для них опасным, - пишет старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Защитными продолжают оставаться акции золотодобытчиков, бумаги Полюса выглядят, на наш взгляд, привлекательными при любом раскладе. В случае эскалации эпидемии "валюта страха" продолжит дорожать по понятным причинам, но золото может вырасти также, если эпидемия отступит, из-за мягкой денежной политики и покупок металла центробанками. У Полюса хорошая динамика роста, высокое качество активов и один из самых низких в мире показателей затрат на добычу. Общий объем производства золота Полюса в 2019 году в годовом сопоставлении вырос на 16%, до 2 841 тыс. унций, против 2 440 тыс. унций за 2018 год. Это на 1,5% превышает официальный прогноз компании на 2019 год - 2 800 тыс. унций".
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Компании упоминаемые в новости: Полюс
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30 января 2020 года 18:25
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.30 января 2020 года 17:16
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.30 января 2020 года 12:36
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.30 января 2020 года 10:39
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.30 января 2020 года 09:28
Американские фондовые индексы завершили торги в среду слабыми и разнонаправленными изменениями. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются. читать дальше
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