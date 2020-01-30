Коронавирус - пока не фактор для изменения политики ЦБ РФ - Райффайзенбанк

Внешние риски остаются приоритетными для ЦБ РФ, но коронавирус - пока не фактор для изменения его политики, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"По нашим оценкам, основанным на данных Росстата, недельная инфляция снизилась до 2,4% г./г. (2,5% г./г. неделей ранее). В основном снижение годовых темпов сейчас и в будущем будет происходить на волне эффекта высокой базы прошлого года. При этом сезонно сглаженные месячные темпы инфляции сейчас хотя и снижаются, но незначительно (по нашим оценкам, до 0,15% м./м. в январе с 0,22% м./м. в декабре), отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. - Интересно, что трехмесячное аннуализированное скользящее среднее из таких темпов (на этот индикатор смотрит ЦБ) в январе не изменилось и составило 2,4% г./г. Конечно, мы ожидаем, что в ближайшие месяцы эта цифра немного снизится, но вряд ли пойдет ниже тех уровней, которые были достигнуты в августе-ноябре 2019 г. (т.е. 1,9-2% г./г.)".

Впрочем, фактор внешних рисков на данный момент, как полагает специалист, остается приоритетным для ЦБ РФ. Сейчас основным событием, вызывающим обеспокоенность мировых рынков и регуляторов, является распространение коронавируса. Однако пока основные риск-индикаторы российского рынка (CDS на Россию, волатильность рубля) остаются вблизи многолетних минимумов, не показывая заметных изменений за последние недели.

"Вопрос остается в том, как на ситуацию будет реагировать ФРС США (возможное замедление мировой экономики из-за эпидемии может потребовать смягчения политики). Сейчас рынки ожидают максимум одно снижение ключевой долларовой ставки в 2020 г., тогда как консенсус аналитиков пока вообще не предполагает смягчения политики американского регулятора в этом году. В нашем базовом сценарии предусмотрено одно снижение ставки ФРС на 25 б.п. в 1 кв. 2020 г., поэтому наряду с невысокой оценкой рисков для рубля мы сохраняем наш прогноз по рублевой ключевой ставке и ожидаем лишь одно снижение в марте", - пишет С. Мурашов.