Фондовые "быки" еще не совсем готовы вернуться к покупкам - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга находились в "минусе", но удерживались на расстоянии от ближайших поддержек 3100 и 1550 пунктов. Активные продажи на этой неделе приостановились, но в то же время "быки" еще не совсем готовы вернуться к покупкам, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Последнее предупреждает о рисках развития нисходящего движения, отмечает она.