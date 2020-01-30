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30 января 2020 года 14:43
"ВТБ Капитал" рекомендует переложиться из GDR Globaltrans в акции Аэрофлота
"ВТБ Капитал" рекомендует инвесторам переложиться из глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, EBITDA которого, по оценкам аналитиков инвестбанка, в 2020 году сократится на треть, в акции ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT). Как говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала" Елены Сахновой, Ивана Постевого и Артема Водянникова, согласно ожиданиям экспертов, EBITDA "Аэрофлота" по итогам 2020 года вырастет на 20%. "В текущем году авиакомпания должна возобновить наращивание парка воздушных судов и, как мы полагаем, может достичь роста EBITDA на 20%", - пишут эксперты. При этом они отмечают, что для Globaltrans 2020 год, скорее всего, будет непростым. Рекомендация для акций "Аэрофлота" от "ВТБ Капитала" - "покупать", прогнозная стоимость составляет 150 рублей за штуку. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 126,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 108,6 рубля за штуку. Рекомендация для GDR Globaltrans от "ВТБ Капитала" - "продавать", прогнозная стоимость составляет $7 за штуку. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $10,94 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $8,75 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Аэрофлот, Globaltrans Inv
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