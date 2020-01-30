ИК "Фридом Финанс" оценивает справедливую стоимость обыкновенных акций Лукойла на середину 2020 года в 6300 руб. за бумагу

Котировки Лукойла будут следовать за ценой на нефть, справедливая стоимость обыкновенных акций компании на середину 2020 года оценивается в 6300 руб за бумагу, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

"Динамика котировок Лукойла в последние дни волатильна, - комментирует эксперт ИК "Фридом Финанс".- Основные новости, которые отыгрываются, касаются изменений в весе MSCI и грядущие изменения в стратегии. Ожидалось, что вес в индексе может вырасти, это спекулятивно отыгрывалось ростом. Но ожидания не оправдались, акции продают. Вторая значимая новость - подготовка новой стратегии. Она предусматривает значительное увеличение капзатрат (с нынешних $6 до $10 млрд в год). Компания будет увеличивать добычу на Каспии и в других уже освоенных регионах, а также расширять международную экспансию. На прицеле - Африка и другие регионы. Пока это не конкретные планы, а просто наброски, поэтому инвесторам нечего опасаться за возможный рост долга и сокращение дивиденда".

По мнению Георгия Ващенко, рост акционерной стоимости все время был в числе приоритетов Лукойла. Но нельзя не отметить, что возможности компании по увеличению добычи внутри страны ограничены. Крупные участки разыграны, кроме того, действуют ограничения ОПЕК. Добыча будет расти максимум на 2-3% в год. Поэтому необходима международная экспансия, что более рискованно и требует значительных средств. Полагаю, что в среднесрочной перспективе рисков для миноритариев нет. Однако, в краткосрочной перспективе, цена будет следовать за ценой на нефть.

Как полагает эксперт ИК "Фридом Финанс", по отношению к бумагам Роснефти, Газпрома и Башнефти акции Лукойла переоценены по мультипликаторам капитализация/нефтяные резервы и капитализация/ежедневная добыча в 2,35 и 2,2 раза. По финансовым мультипликаторам PE и PS, если не брать в расчет "дорогие" бумаги Татнефти и Новатека, Лукойл оценен на уровне рынка. Сделка ОПЕК+ ограничивает возможности переоценки с повышением компании за счет производственных показателей.

"Основной драйвер роста - выкуп акций и дивиденды. Но это в определенной мере - спекулятивные факторы, существенно более привлекательными в условиях участившихся дефицитов на нефтяном рынке и с учетом предполагаемого ускорения инфляции в ближайшие годы выглядят бумаги Газпрома, Роснефти, Башнефти, Газпромнефти - они способны значтильено нарастить добычу, а также - при повышенных риска - Сургутнефтегаза, за счет "кубышки" и низких финансовых мультипликаторов. Принимая во внимание уменьшение уставного капитала ЛУКОЙЛа с 715 млн до 692,8 млн обыкновенных акций, ожидая дивидендных выплат в размере 40% от чистой прибыли за 2020 год, мы оцениваем справедливую стоимость обыкновенных акций компании на середину 2020 года в 6300 руб за бумагу", - резюмирует Г. Ващенко.