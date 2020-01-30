Ослабление нервной реакции на коронавирус, скорее всего, стабилизирует курс вблизи 63 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

Сезонно сильный текущий счет платежного баланса продолжит поддерживать рубль в первом квартале, поэтому в случае ослабления нервной реакции на коронавирус курс стабилизируется вблизи 63 руб./$, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в четверг утром вновь слабеет вместе с другими валютами EM и рисковыми активами, в моменте курс достигал 63 руб./$, но стабилизировался ниже 62,95 руб./$, - отмечают аналитики банка. - Основным фактором, влияющим на российский рынок, остаются настроения на глобальном рынке, которые находятся под давлением из-за ситуации в Китае. Вероятность возврата курса обратно в диапазон 61-62 руб./$ мы оцениваем как достаточно низкую, в пользу ослабления рубля продолжат играть снизившиеся нефтяные котировки. В среднесрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего постепенного ослабления рубля, но сезонно сильный текущий счет платежного баланса продолжит поддерживать рубль в первом квартале, поэтому в случае ослабления нервной реакции на коронавирус курс стабилизируется вблизи 63 руб./$".