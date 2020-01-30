"ФИНАМ" повышает целевую цену Norfolk Southern с $190 до $220

Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют "Держать" акции Norfolk Southern, но повышают целевую цену с $190 до $220, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева.

"Оператор второй по величине железной дороги на востоке США Norfolk Southern отчитался о финансовых результатах за четвертый квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков, - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ". - Финансовые результаты за четвертый квартал оказались лучше ожиданий аналитиков, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию в четвертом квартале, которая была связана с неопределенностью вокруг торговой войны между США и Китаем, что негативно влияло на темпы роста мировой экономики и экономическую активность".

Тем не менее, по итогам 2019 Norfolk Southern зафиксировала рекордное значение по коэффициенту Operating Ratio, а менеджмент компании позитивно оценивает перспективы в 2020 году, отмечается в комментарии.