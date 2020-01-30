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30 января 2020 года 12:15
Инвестор в акции Bank of New York Mellon сможет за год заработать примерно 14,5% с учетом дивидендной доходности в 2,74% - ИК "Фридом Финанс"
Инвестор в акции Bank of New York Mellon сможет за год заработать примерно 14,5% с учетом дивидендной доходности в 2,74%, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Основным фактором давления на котировки выступает снижение мировых фондовых индексов. Если за год их падение составит 5%, то разводненная EPS Bank of New York Mellon сократится на $0,03-0,05. Также на показатели банка частично влияет обменный курс фунта стерлингов и евро. В те годы, когда доллар США укрепляется, у банка снижаются доходы от Investment Management. "По нашим расчетам, укрепление доллара на 1% ведет к сокращению выручки Bank of New York Mellon на 1,4%, общее влияние на выручку - 0,28%, влияние на EPS: -0,85%. Это объясняется тем, что активы в иностранных валютах стоят меньше при переводе в доллары, но при этом выручка от Investment Services становится более прибыльной (прирост 0,3%) из-за снижения расходов. В течение последних лет на цену акций регулярно оказывает влияние Brexit. Инвесторы в панике начинают продавать акции банка, ожидая повышения инфляции в Соединенном Королевстве, что приведет к укреплению доллара США по отношению к фунту. Мы считаем такую реакцию участников рынка чрезмерной. По прогнозу МВФ, в США инфляция будет выше, чем в ЕС и Великобритании, и при прочих равных мы не ожидаем значительного укрепления доллара к фунту и евро", - пишет директор аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Специалист ИК обращает внимание, что на данный момент акции банка торгуются при низких мультипликаторах. P/E равен 10,05 против 8,63 в период кризиса 2008-2009 годов, а самое низкое значение 8,48 фиксировалось в 2011 году. При этом сейчас у банка гораздо более высокая прибыль и эффективность. "По-нашему мнению, Bank of New York Mellon в состоянии наращивать прибыль, но на его капитализацию до определенного момента будет оказывать влияние Brexit, который состоится 31 января 2020 года. Исходя из представленных допущений, потенциал роста акции составляет 12%, она способна достичь отметки $50 к январю 2021 года. С учетом дивидендной доходности в 2,74% инвестор сможет за год заработать примерно 14,5%. С 29 по 31 января мы ожидаем увеличения волатильности, не исключая, что котировки упадут до $44. В таком случае годовая доходность повышается до 16,63% с учетом дивидендов. В случае снижения ставки ФРС в сентябре 2020-го цена на акцию не сможет превысить $47 из-за сокращения годовой прибыли", - указывает В. Меркулов.
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Компании упоминаемые в новости: Bank of New York Mellon
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