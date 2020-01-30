JPMorgan понизил рекомендацию для акций АЛРОСА до "нейтрально"

JPMorgan понизил рекомендацию для акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с "выше рынка" до "нейтрально", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками инвестбанка, составляет 86 рублей за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 88,87 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Рыночная стоимость акций "АЛРОСА" в настоящее время составляет порядка 85,5 рубля за штуку.