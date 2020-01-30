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30 января 2020 года 11:02
Российская валюта остаётся во власти негативного внешнего фона - "Нордеа банк"
Рубль на старте торгов находился вблизи отметок 63 в паре с долларом и 69,4 в паре с евро - российская валюта остаётся во власти негативного внешнего фона, связанного с распространением коронавируса в Китае, говорится в обзоре "Нордеа банка". "Эта тема по-прежнему центральная для рубля, как и для всего блока рисковых активов, - отмечают аналитики банка. - На этом фоне до конца недели риски по рублю смещены в сторону ослабления. Предсказуемые итоги заседания ФРС не оказали значимого влияния на глобальные площадки. Размещение ОФЗ, хотя и успешное, не оказало поддержки рублю накануне. Минфин разместил 2 выпуска бумаг практически на 60 млрд руб., а спрос на них превысил 240 млрд руб., что, вероятно, было связано с большим объемом погашений по другим выпускам. Фактором риска для рубля до конца недели выступают данные по индексу деловой активности в Китае в пятницу".
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30 января 2020 года 18:25
Целевая цена акции NASDAQ в базовом варианте составляет $115, и на данный момент бумага выглядит переоцененной, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Объем торгов долговыми инструментами на NASDAQ за год снизился на 34% и составил... читать дальше
.30 января 2020 года 17:42
Центробанки, обеспокоенные перспективой сохранения низкой инфляции на долгосрочном временном горизонте, могут оказаться не готовы к наступлению следующего инфляционного цикла, что может произойти раньше, чем они думают, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Если участники рынков акций до сих... читать дальше
.30 января 2020 года 17:16
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют "Держать" акции Boeing, но в связи со сложившимися обстоятельствами снижают целевую цену с $420 до $350, говорится в комментарии инвесткомпании. Производитель самолетов Boeing опубликовал финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. Выручка в отчетном... читать дальше
.30 января 2020 года 16:16
Индекс S&P500 в ходе основной сессии четверга снизится до 3250 пунктов, техническая картина по нему остается неуверенной, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Спрос на безопасные активы сохраняется, констатирует аналитик Ален Сабитов. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних... читать дальше
.30 января 2020 года 13:41
Рынок воспринял комментарии председателя ФРС как признак приверженности достаточно мягкой ДКП - Sberbank CIB
Рынок воспринял комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла как признак того, что руководство Федрезерва будет придерживаться достаточно мягкой денежно-кредитной политики (ДКП), говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "ФРС США, как и... читать дальше
.30 января 2020 года 12:36
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют "Держать" акции Norfolk Southern, но повышают целевую цену с $190 до $220, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева. "Оператор второй по величине железной дороги на востоке США Norfolk Southern отчитался о финансовых результатах за... читать дальше
.30 января 2020 года 10:39
Цены на нефть в четверг останутся в диапазоне 58-60 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Нефть Brent пыталась выйти на траекторию роста, но закрепиться выше 60 долл./барр. не смогла, - отмечают аналитики банка. - Ситуация с коронавирусом продолжает то утихать, то набирать обороты.... читать дальше
.30 января 2020 года 10:18
Цены на нефть могут вновь взять курс на минимумы этого года - $58,49 и $52,13 для Brent и WTI соответственно, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные фьючерсы утром в четверг дешевеют примерно на 1% после более умеренного снижения накануне. Отчет Минэнерго США показал рост запасов... читать дальше
.30 января 2020 года 10:02
Ближайшая поддержка для котировок Brent расположена на отметке $58,5 за баррель, до конца недели давление на цены из-за ситуации в Китае, скорее всего, сохранится, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Фьючерсы на Brent в четверг с утра демонстрируют снижение на 0,9% к уровням закрытия среды.... читать дальше
.30 января 2020 года 09:28
Американские фондовые индексы завершили торги в среду слабыми и разнонаправленными изменениями. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются. читать дальше
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