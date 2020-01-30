MSCI снизит вес акций ЛУКОЙЛа в своих индексах

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Индексный провайдер MSCI оставил оценку FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) для "ЛУКОЙЛа" без изменения на уровне 0,55 (одновременно понизив количество акций), говорится в сообщении MSCI. Это приведет к понижению веса акций "ЛУКОЙЛа" в индексах MSCI.

Изменения вступят в силу 3 февраля.

"Новое число акций (NOS) и коэффициент FIF, который остался на уровне 0,55, предполагают сокращение веса "ЛУКОЙЛа" в индексе MSCI Russia Standard на 44 базисных пункта - до 16,5% с 16,9% на вчерашнее закрытие (pro-forma). Если рассматривать только пассивные фонды, которые следуют за динамикой индексов MSCI, можно ожидать оттоки в размере $70 млн, что соответствует менее 1 дня торгов от среднедневного объема за 3 месяца в размере $138 млн на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) и Лондонской фондовой бирже. Мы по-прежнему видим потенциал роста котировок "ЛУКОЙЛа", в особенности если цены на нефть восстановятся с текущих уровней", - говорится в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова и Юлии Голдиной.

По оценке главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций РФ Ильи Питерского, снижение веса акций "ЛУКОЙЛа" в индексах MSCI в результате объявленных изменений составит порядка 3%. "Это приведет к пассивному оттоку из данных бумаг на уровне $125 млн", - пишет эксперт в обзоре.

Как сообщалось, совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) утвердил отчет об итогах предъявления акционерами компании заявлений о продаже принадлежащих им акций.

В период действия оферты поступили заявления о продаже 22 млн 134 тыс. 238 акций, в том числе заявление от LUKOIL Securities Limited (100%-ного дочернего общества компании) о продаже 21 млн 751 тыс. 935 акций.

Заявления предъявлялись в рамках публичной оферты на основании решения внеочередного собрания акционеров компании от 3 декабря 2019 года об уменьшении уставного капитала ПАО путем приобретения 25 млн размещенных акций.

Акции будут приобретены по цене 5300 рублей за штуку и оплачены в срок не позднее 7 февраля 2020 года. Приобретенные акции будут погашены сразу после их зачисления на казначейский счет ПАО "ЛУКОЙЛ", что приведет к уменьшению уставного капитала компании до 692 млн 865 тыс. 762 обыкновенных акций.