Рубль в среду ослаб по отношению к основным мировым валютам, испытав давление внешних и внутренних факторов - Промсвязьбанк

Российский рубль в среду ослаб по отношению к основным мировым валютам на валютной секции Московской биржи, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, к окончанию основной сессии доллар поднялся на 0,7%, торгуясь чуть выше 62,7 рубля, евро подтянулся на 0,6%, до 69 рублей.

Давление на российскую валюту оказывали как внешние, так и внутренние факторы, отмечает Богдан Зварич. Продажам способствовали снижение рынка энергоносителей и ослабление большинства валют развивающихся рынков, а также высокие объемы покупок валюты по бюджетному правилу. В результате американская валюта вновь преодолела сопротивление на уровне 62,5 рубля.

"Если заседание ФРС не даст стимул к активизации спроса на рисковые активы, уже в ближайшие сессии доллар может вновь попытаться пробить среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября прошлого года и проходящий в районе 62,8 рубля, - полагает эксперт Промсвязьбанка. - При этом в понедельник данный тренд был протестирован, однако американской валюте не удалось закрепится выше. Отметим, что для роста шансов на дальнейшее восстановление доллара после пробоя тренда, "быкам" необходимо будет преодолеть уровень 63,2 рубля, что станет подтверждением пробоя тренда".