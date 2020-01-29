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29 января 2020 года 18:58
Рубль в среду ослаб по отношению к основным мировым валютам, испытав давление внешних и внутренних факторов - Промсвязьбанк
Российский рубль в среду ослаб по отношению к основным мировым валютам на валютной секции Московской биржи, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, к окончанию основной сессии доллар поднялся на 0,7%, торгуясь чуть выше 62,7 рубля, евро подтянулся на 0,6%, до 69 рублей. Давление на российскую валюту оказывали как внешние, так и внутренние факторы, отмечает Богдан Зварич. Продажам способствовали снижение рынка энергоносителей и ослабление большинства валют развивающихся рынков, а также высокие объемы покупок валюты по бюджетному правилу. В результате американская валюта вновь преодолела сопротивление на уровне 62,5 рубля. "Если заседание ФРС не даст стимул к активизации спроса на рисковые активы, уже в ближайшие сессии доллар может вновь попытаться пробить среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября прошлого года и проходящий в районе 62,8 рубля, - полагает эксперт Промсвязьбанка. - При этом в понедельник данный тренд был протестирован, однако американской валюте не удалось закрепится выше. Отметим, что для роста шансов на дальнейшее восстановление доллара после пробоя тренда, "быкам" необходимо будет преодолеть уровень 63,2 рубля, что станет подтверждением пробоя тренда".
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29 января 2020 года 17:50
Тенденция к сворачиванию аппетитов к риску может продолжиться, вполне возможно дальнейшее снижение пары евро-доллар к отметке 1,09 и ниже, а также продолжение снижения иеновых пар, говорится в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". Последняя треть января сопровождалась массовым сворачиванием... читать дальше
.29 января 2020 года 17:21
Золото дешевеет на фоне ослабления паники, связанной с коронавирусом, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Во вторник в первой половине дня золото торговалось около $1 580 за унцию, но после начала торгов в США цены начали отступать к... читать дальше
.29 января 2020 года 15:44
Прорыв золотом уровня $1580 может привести к новому резкому скачку цен в диапазон $1600-1650 - ИК "Фридом Финанс"
Прорыв золотом уровня $1580 может привести к новому резкому скачку цен в диапазон $1600-1650 за унцию, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Мировые инвестфонды накопили рекордный запас золота - свыше 2500 тонн. Такие объемы инвестиций в драгметалл рынок не видел с конца 2012 года, на... читать дальше
.29 января 2020 года 15:00
Учитывая текущий рост прибылей на уровне 2%, американские компании показывают хорошие результаты и сильно опережают консенсус-прогноз на уровне -2%, говорится в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг считает, что ожидания по прибылям в первом... читать дальше
.29 января 2020 года 14:40
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии экономиста банка Дэвида Мейера. Законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, ратифицирующий инициированное премьер-министром Борисом Джонсоном соглашение с ЕС, официально... читать дальше
.29 января 2020 года 13:55
Целевая цена по акциям EBAY на горизонте года составляет $40, однако в краткосрочной перспективе возможно их падение до $30-32, сообщается в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. eBay Inc., бывший лидер электронной коммерции и первопроходец в... читать дальше
.29 января 2020 года 13:21
"ФИНАМ" по-прежнему рекомендует "Покупать" акции Lockheed Martin и при этом повышает целевую цену с $420 до $480, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева. Крупнейший в мире поставщик военной техники Lockheed Martin отчитался о финансовых результатах за 4 квартал 2019... читать дальше
.29 января 2020 года 10:56
Определять динамику цен на нефть по-прежнему будут настроения на глобальных площадках и "аппетит" к рисковым активам - "Нордеа банк"
Определять динамику нефтяных котировок по-прежнему будут настроения на глобальных площадках и "аппетит" к рисковым активам, а не отраслевые данные, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки восстанавливаются после резкого снижения в течение последних двух недель и прибавляют более... читать дальше
.29 января 2020 года 10:51
Цены на нефть до конца недели могут продолжить восстановление и консолидироваться в диапазоне $60-62 за баррель - БКС
Цены на нефть до конца недели могут продолжить восстановление и консолидироваться в диапазоне $60-62 за баррель при отсутствии новых шоков, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Фьючерсы на Brent сформировали на часовом графике фигуру "двойное дно", которая часто... читать дальше
.29 января 2020 года 10:32
Ближайшие сопротивления для котировок Brent расположены на уровне 60,20 долл. за баррель - ИК "Велес Капитал"
Ближайшие сопротивления для котировок Brent и WTI расположены на 60,20 долл. и 54,20 долл. за баррель соответственно, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Нефтяные фьючерсы утром дорожают примерно на 1% после коррекционного повышения накануне. На рынке ходят... читать дальше
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