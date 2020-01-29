Вполне возможно дальнейшее снижение пары евро-доллар к отметке 1,09 и ниже - "ВТБ Капитал Форекс"

Тенденция к сворачиванию аппетитов к риску может продолжиться, вполне возможно дальнейшее снижение пары евро-доллар к отметке 1,09 и ниже, а также продолжение снижения иеновых пар, говорится в комментарии "ВТБ Капитал Форекс".

Последняя треть января сопровождалась массовым сворачиванием аппетитов к риску, напоминает начальник аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексей Михеев. Активы всех типов подчинялись кризисным корреляциям - доллар рос к большинству типов активов, будь то акции, сырье или мировые валюты. Исключение составили американские облигации, которые традиционно растут в цене на бегстве от риска, доходность по 10-летнему госдолгу с начала января упала с 1,94 до 1,60%. Вырос в цене также традиционный защитный актив - золото. Из валют - защитный франк остался наравне с долларом, а японская иена выросла даже к доллару, и тем более к остальным валютам.

"Коррекция на рынках была спровоцирована новостями об эпидемии коронавируса, - подчеркивает А. Михеев. - Несмотря на то, что для китайской экономики последствия случившегося будут заметными (розничные продажи, туристические поездки и в целом сфера услуг в стране на праздники Лунного Нового Года очевидно пострадают), трудно представить, чтобы негативные эффекты оказались значимыми в масштабе мировой экономики. После нескольких дней падения (индекс Dow Jones потерял от максимума лишь 3,2%), оптимизм вернулся на рынки 28 января, поскольку инвесторы стали считать, что принимаемых мер достаточно, чтобы избежать разрастания эпидемии".

Однако, по мнению эксперта "ВТБ Капитал Форекс, вполне может оказаться, что коронавирус останется лишь триггером для запуска давно назревшей коррекции. Очень многие рынки активов, например, американский фондовый рынок, были явно перегреты при том, что экономическая статистика больших поводов для оптимизма не давала. Так, промышленное производство США за декабрь показало годовой спад на 1%. Подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем не привело к отмене ни одного из ранее введенных тарифов.

"Рост рынков в последние месяцы прошлого года был явно поддержан объявленной ФРС программой квази-количественного смягчения (за 4 месяца баланс ФРС вырос на 400 млрд. долл.), но одной накачки экономики деньгами может быть недостаточно для поддержания экономической активности. Тенденция на сворачивание аппетитов к риску может продолжится по причинам более фундаментального характера. В приложении к валютному рынку - можно ожидать дальнейшего снижения пары евро-доллар к отметке 1,09 и ниже, а также продолжения снижения иеновых пар", - заключает Алексей Михеев.