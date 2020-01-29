Текущая неопределённость с коронавирусом вместе с низкими ставками заставят рынки уйти в "боковое" движение - "КИТ Финанс Брокер"

Текущая неопределённость с распространением коронавируса в совокупности с низкими ставками заставят рынки уйти в "боковое" движение, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"Мы полагаем, что текущая неопределённость о распространении коронавируса в совокупности с низкими ставками заставят рынки уйти в "боковое" движение – нужно воспользоваться этой возможностью и купить акции с высокой дивидендной доходностью к летнему дивидендному сезону. Позитивно смотрим на рынок в первом полугодии 2020 года и выделяем несколько историй: Сбербанк прив., "Газпром нефть", ТГК-1, "Юнипро", "Детский мир", МТС", - отмечает ведущий аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.