Индекс Мосбиржи в четверг может торговаться в пределах 3120-3165 пунктов - БКС

Индекс Мосбиржи в четверг может торговаться в пределах диапазона 3120-3165 пунктов, сообщается в комментарии "БКС Премьер".

Российский рынок акций в середине недели сумел развить отскок, внешний фон сопутствовал осторожным покупкам, которые концентрируются главным образом в электросетевом и потребительском секторах, констатирует инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Биржи США накануне закрылись в уверенном "плюсе" на 0,6-1,4%, фьючерсы на американские индексы указывают на сохранение умеренно позитивных настроений. Европейские площадки также преимущественно "окрашены" в зеленый цвет.

Котировки нефти между тем пытаются вернуться к позициям выше $60 за баррель, помогают им в этом общее восстановление "риск-аппетитов", данные API о недельном снижении запасов сырой нефти в США на 4,27 млн барр., а также сигналы о том, что страны ОПЕК могут усилить сокращение добычи сырья для сохранения стабильности мировых нефтяных цен. Позднее в среду волатильность в котировках "черного золота" могут краткосрочно увеличить официальные данные по запасам сырой нефти от Минэнерго США.

Вместе с тем, отмечает Александр Бахтин, уровень страхов среди участников торгов по поводу китайского коронавируса в целом несколько понизился, хотя темпы распространения заболевания все еще остаются высокими.

Продолжается за океаном сезон финансовых отчетностей за IV квартал 2019 года. Так, свои результаты накануне представила Apple, показатели по прибыли и выручке превысили оценки аналитиков. Да и в целом, отчеты пока не разочаровывают инвесторов - 68% отчитавшихся компаний из S&P500 показали результаты лучше консенсус-прогнозов. В статистике также обходится без откровенно неприятных сюрпризов. Напротив, обращает внимание эксперт, в среду лучше ожиданий вышел индекс потребительского климата Германии (Gfk) - уровень потребительского доверия в экономической деятельности страны восстанавливается.

"По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в пределах диапазона 3120-3165 пунктов", - указывает А. Бахтин.