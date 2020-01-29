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29 января 2020 года 15:22
Индекс Мосбиржи в четверг может торговаться в пределах 3120-3165 пунктов - БКС
Индекс Мосбиржи в четверг может торговаться в пределах диапазона 3120-3165 пунктов, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций в середине недели сумел развить отскок, внешний фон сопутствовал осторожным покупкам, которые концентрируются главным образом в электросетевом и потребительском секторах, констатирует инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Биржи США накануне закрылись в уверенном "плюсе" на 0,6-1,4%, фьючерсы на американские индексы указывают на сохранение умеренно позитивных настроений. Европейские площадки также преимущественно "окрашены" в зеленый цвет. Котировки нефти между тем пытаются вернуться к позициям выше $60 за баррель, помогают им в этом общее восстановление "риск-аппетитов", данные API о недельном снижении запасов сырой нефти в США на 4,27 млн барр., а также сигналы о том, что страны ОПЕК могут усилить сокращение добычи сырья для сохранения стабильности мировых нефтяных цен. Позднее в среду волатильность в котировках "черного золота" могут краткосрочно увеличить официальные данные по запасам сырой нефти от Минэнерго США. Вместе с тем, отмечает Александр Бахтин, уровень страхов среди участников торгов по поводу китайского коронавируса в целом несколько понизился, хотя темпы распространения заболевания все еще остаются высокими. Продолжается за океаном сезон финансовых отчетностей за IV квартал 2019 года. Так, свои результаты накануне представила Apple, показатели по прибыли и выручке превысили оценки аналитиков. Да и в целом, отчеты пока не разочаровывают инвесторов - 68% отчитавшихся компаний из S&P500 показали результаты лучше консенсус-прогнозов. В статистике также обходится без откровенно неприятных сюрпризов. Напротив, обращает внимание эксперт, в среду лучше ожиданий вышел индекс потребительского климата Германии (Gfk) - уровень потребительского доверия в экономической деятельности страны восстанавливается. "По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в пределах диапазона 3120-3165 пунктов", - указывает А. Бахтин.
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29 января 2020 года 17:50
Тенденция к сворачиванию аппетитов к риску может продолжиться, вполне возможно дальнейшее снижение пары евро-доллар к отметке 1,09 и ниже, а также продолжение снижения иеновых пар, говорится в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". Последняя треть января сопровождалась массовым сворачиванием... читать дальше
.29 января 2020 года 17:21
Золото дешевеет на фоне ослабления паники, связанной с коронавирусом, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Во вторник в первой половине дня золото торговалось около $1 580 за унцию, но после начала торгов в США цены начали отступать к... читать дальше
.29 января 2020 года 15:44
Прорыв золотом уровня $1580 может привести к новому резкому скачку цен в диапазон $1600-1650 - ИК "Фридом Финанс"
Прорыв золотом уровня $1580 может привести к новому резкому скачку цен в диапазон $1600-1650 за унцию, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Мировые инвестфонды накопили рекордный запас золота - свыше 2500 тонн. Такие объемы инвестиций в драгметалл рынок не видел с конца 2012 года, на... читать дальше
.29 января 2020 года 15:00
Учитывая текущий рост прибылей на уровне 2%, американские компании показывают хорошие результаты и сильно опережают консенсус-прогноз на уровне -2%, говорится в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг считает, что ожидания по прибылям в первом... читать дальше
.29 января 2020 года 14:40
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии экономиста банка Дэвида Мейера. Законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, ратифицирующий инициированное премьер-министром Борисом Джонсоном соглашение с ЕС, официально... читать дальше
.29 января 2020 года 13:55
Целевая цена по акциям EBAY на горизонте года составляет $40, однако в краткосрочной перспективе возможно их падение до $30-32, сообщается в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. eBay Inc., бывший лидер электронной коммерции и первопроходец в... читать дальше
.29 января 2020 года 13:21
"ФИНАМ" по-прежнему рекомендует "Покупать" акции Lockheed Martin и при этом повышает целевую цену с $420 до $480, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева. Крупнейший в мире поставщик военной техники Lockheed Martin отчитался о финансовых результатах за 4 квартал 2019... читать дальше
.29 января 2020 года 10:56
Определять динамику цен на нефть по-прежнему будут настроения на глобальных площадках и "аппетит" к рисковым активам - "Нордеа банк"
Определять динамику нефтяных котировок по-прежнему будут настроения на глобальных площадках и "аппетит" к рисковым активам, а не отраслевые данные, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки восстанавливаются после резкого снижения в течение последних двух недель и прибавляют более... читать дальше
.29 января 2020 года 10:51
Цены на нефть до конца недели могут продолжить восстановление и консолидироваться в диапазоне $60-62 за баррель - БКС
Цены на нефть до конца недели могут продолжить восстановление и консолидироваться в диапазоне $60-62 за баррель при отсутствии новых шоков, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Фьючерсы на Brent сформировали на часовом графике фигуру "двойное дно", которая часто... читать дальше
.29 января 2020 года 10:32
Ближайшие сопротивления для котировок Brent расположены на уровне 60,20 долл. за баррель - ИК "Велес Капитал"
Ближайшие сопротивления для котировок Brent и WTI расположены на 60,20 долл. и 54,20 долл. за баррель соответственно, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Нефтяные фьючерсы утром дорожают примерно на 1% после коррекционного повышения накануне. На рынке ходят... читать дальше
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