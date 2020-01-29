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29 января 2020 года 14:40
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии экономиста банка Дэвида Мейера. Законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, ратифицирующий инициированное премьер-министром Борисом Джонсоном соглашение с ЕС, официально стал законом Великобритании в прошлый четверг. После требований о некоторых поправках в Палате лордов в Палате общин прошел финальный этап одобрения, и Королева также утвердила законопроект. Это завершило политические препирания, которые продолжались с референдума о Brexit в июне 2016 года и коснулись двух всеобщих выборов и трех разных премьер-министров. Финальное голосование, назначенное на 29 января, является формальностью, поскольку консервативная партия Бориса Джонсона получила большинство в парламенте по итогам декабрьским выборов, отмечает эксперт Julius Baer. "Таким образом, не остается сомнений, что Великобритания покинет Евросоюз 31 января в 23:00 по Гринвичу, и вступит в 11-месячный переходный период, во время которого будет сохраняться текущий статус экономических отношений, - полагает Дэвид Мейер. - Несмотря на упорядоченный выход, итоговый формат торговых взаимоотношений остается предметом переговоров во время переходного периода, который может оказаться слишком коротким для согласования всеобъемлющего соглашения о свободной торговли, как этого хочет Джонсон. Для оказания политического давления на Брюссель Джонсон пообещал не продлевать переходный период и даже пригрозил торговыми тарифами". Однако сохраняются риски, что, если соглашение не будет подписано до 31 декабря 2020 года, в силу вступит оговорка по Ирландии, подчеркивает экономист Julius Baer. Это сохранит Северную Ирландию в составе таможенного союза ЕС и приведет к "жесткому" Brexit без соглашения для остальной территории Великобритании. В связи с этим недавняя эйфория в отношении фунта стерлингов, вызванная возвращением чувства политической стабильности, спала. "Учитывая предстоящую неопределенность и тот факт, что в лучшем случае финальным торговым режимом станет "жесткий" Brexit (свободная торговля товарами и принцип эквивалентности в сфере услуг) или оговорка по Ирландии, мы ожидаем, что ввиду имеющихся рисков Банк Англии воздержится от серьезных решений на своем заседании 30 января. Укрепление прогнозных показателей снизило вероятность немедленного снижения ставки. Мы сохраняем нейтральную позицию по футу стерлингов на краткосрочную перспективу", - заключает Дэвид Мейер.
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