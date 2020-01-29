"ФИНАМ" рекомендует "Покупать" акции Lockheed Martin и повышает целевую цену с $420 до $480

"ФИНАМ" по-прежнему рекомендует "Покупать" акции Lockheed Martin и при этом повышает целевую цену с $420 до $480, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева.

Крупнейший в мире поставщик военной техники Lockheed Martin отчитался о финансовых результатах за 4 квартал 2019 года. Выручка за рассматриваемый период поднялась на 10,4% и составила $15,878 млрд по сравнению с $14,411 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $15,28 млрд, отмечает эксперт "ФИНАМа". При этом выручка компании выросла во всех четырех сегментах бизнеса Lockheed Martin. Портфель заказов по итогам 2019 года вырос на 10,3% и составил $143,981 млрд по сравнению с $130,468 млрд по итогам 2018 года. Чистая прибыль в отчетном периоде составила $1,498 млрд или $5,29 на акцию по сравнению с прибылью в размере $1,253 млрд или $4,39 на акцию годом ранее, тогда как аналитики ожидали прибыль на акцию на уровне $5,03.

Помимо этого, менеджмент компании сообщил, что выручка в 2020 году будет в диапазоне $62,75-64,25 млрд, а операционная прибыль будет в коридоре $6,8-6,95 млрд. Прибыль на акцию по итогам 2020 года ожидается в коридоре $23,65-23,95.

Кроме того, в 4 квартале компания выкупила акции на сумму $490 млн по сравнению с $666 млн годом ранее, а по итогам года на сумму $1,2 млрд по сравнению с $1,5 млрд годом ранее.

"Мы крайне позитивно оцениваем финансовые результаты Lockheed Martin за 4 квартал 2019 и продолжаем ожидать их дальнейшего улучшения в долгосрочной перспективе, в частности, благодаря высокому спросу на истребители F-35 и ряду других правительственных программ. Помимо этого, менеджмент компании оптимистично оценивает финансовые перспективы в 2020 году. Мы по-прежнему рекомендуем "Покупать" акции Lockheed Martin и при этом повышаем целевую цену с $420 до $480", - отмечает Вадим Сысоев.