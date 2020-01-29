Ренессанс Капитал ожидает ускорения темпов роста ВВП РФ в 2020г более чем в 2 раза - до 2,6%

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" ожидает увеличения темпов роста российской экономики в 2020 году более чем в два раза - до 2,6% по сравнению с предыдущим годом, а затем в 2021 году - на 2,5%, сообщила экономист ИК по России и СНГ Софья Донец на встрече с журналистами в среду.

Как отметила Донец, по ее оценкам, ускорение роста ВВП обеспечат растущее потребление и инвестиции на фоне смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) и бюджетной политики, включая реализацию нацпроектов, а также сведения к нулю эффекта от повышения НДС в 2019 году.

По словам экономиста ИК, бюджетная политика РФ, скорее всего, станет в 2020 году по-настоящему стимулирующей впервые за шесть лет, что будет оказывать поддержку российской экономике.

Смягчение ДКП также будет позитивно влиять на темпы роста ВВП РФ в 2020 году. Однако в отличие от бюджетной политики значительная часть поддержки от смягчения ДКП уже реализовалась до конца 2019 года, подчеркнула Донец. По ее мнению, в 2020 году стоит ожидать одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов - до 6%, что составляет долгосрочное нейтральное значение ставки, на котором она может сохраниться достаточно длительное время.

При этом экономист добавила, что не ожидает снижения Центробанком РФ ключевой ставки по итогам февральского заседания совета директоров.