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29 января 2020 года 12:23
Курс рубля на уровне 63 руб./$ выглядит фундаментально более обоснованным - Банк "Санкт-Петербург"
Курс рубля на уровне 63 руб./$ выглядит фундаментально более обоснованным, но ждать ослабления рубля до этого уровня в ближайшие дни не стоит, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль в среду утром вновь слабеет вместе с другими валютами EM и рисковыми активами. Сейчас рынки успокоились, поэтому не стоит ожидать ослабления рубля до 63 руб./$ в ближайшие дни, но и вероятность возврата курса обратно в диапазон 61-62 руб./$ мы оцениваем как достаточно низкую, в пользу ослабления рубля продолжат играть снизившиеся нефтяные котировки и уход инвесторов от риска на фоне развивающейся истории с вирусом в Китае. При этом с точки зрения фундаментальных факторов, курс рубля на уровне 63 руб./$ выглядит более обоснованным", - отмечают аналитики банка.
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29 января 2020 года 17:50
Тенденция к сворачиванию аппетитов к риску может продолжиться, вполне возможно дальнейшее снижение пары евро-доллар к отметке 1,09 и ниже, а также продолжение снижения иеновых пар, говорится в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". Последняя треть января сопровождалась массовым сворачиванием... читать дальше
.29 января 2020 года 17:21
Золото дешевеет на фоне ослабления паники, связанной с коронавирусом, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Во вторник в первой половине дня золото торговалось около $1 580 за унцию, но после начала торгов в США цены начали отступать к... читать дальше
.29 января 2020 года 15:44
Прорыв золотом уровня $1580 может привести к новому резкому скачку цен в диапазон $1600-1650 - ИК "Фридом Финанс"
Прорыв золотом уровня $1580 может привести к новому резкому скачку цен в диапазон $1600-1650 за унцию, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Мировые инвестфонды накопили рекордный запас золота - свыше 2500 тонн. Такие объемы инвестиций в драгметалл рынок не видел с конца 2012 года, на... читать дальше
.29 января 2020 года 15:00
Учитывая текущий рост прибылей на уровне 2%, американские компании показывают хорошие результаты и сильно опережают консенсус-прогноз на уровне -2%, говорится в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг считает, что ожидания по прибылям в первом... читать дальше
.29 января 2020 года 14:40
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии экономиста банка Дэвида Мейера. Законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, ратифицирующий инициированное премьер-министром Борисом Джонсоном соглашение с ЕС, официально... читать дальше
.29 января 2020 года 13:55
Целевая цена по акциям EBAY на горизонте года составляет $40, однако в краткосрочной перспективе возможно их падение до $30-32, сообщается в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. eBay Inc., бывший лидер электронной коммерции и первопроходец в... читать дальше
.29 января 2020 года 13:21
"ФИНАМ" по-прежнему рекомендует "Покупать" акции Lockheed Martin и при этом повышает целевую цену с $420 до $480, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева. Крупнейший в мире поставщик военной техники Lockheed Martin отчитался о финансовых результатах за 4 квартал 2019... читать дальше
.29 января 2020 года 10:56
Определять динамику цен на нефть по-прежнему будут настроения на глобальных площадках и "аппетит" к рисковым активам - "Нордеа банк"
Определять динамику нефтяных котировок по-прежнему будут настроения на глобальных площадках и "аппетит" к рисковым активам, а не отраслевые данные, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки восстанавливаются после резкого снижения в течение последних двух недель и прибавляют более... читать дальше
.29 января 2020 года 10:51
Цены на нефть до конца недели могут продолжить восстановление и консолидироваться в диапазоне $60-62 за баррель - БКС
Цены на нефть до конца недели могут продолжить восстановление и консолидироваться в диапазоне $60-62 за баррель при отсутствии новых шоков, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Фьючерсы на Brent сформировали на часовом графике фигуру "двойное дно", которая часто... читать дальше
.29 января 2020 года 10:32
Ближайшие сопротивления для котировок Brent расположены на уровне 60,20 долл. за баррель - ИК "Велес Капитал"
Ближайшие сопротивления для котировок Brent и WTI расположены на 60,20 долл. и 54,20 долл. за баррель соответственно, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Нефтяные фьючерсы утром дорожают примерно на 1% после коррекционного повышения накануне. На рынке ходят... читать дальше
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