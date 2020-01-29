Курс рубля на уровне 63 руб./$ выглядит фундаментально более обоснованным - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля на уровне 63 руб./$ выглядит фундаментально более обоснованным, но ждать ослабления рубля до этого уровня в ближайшие дни не стоит, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду утром вновь слабеет вместе с другими валютами EM и рисковыми активами. Сейчас рынки успокоились, поэтому не стоит ожидать ослабления рубля до 63 руб./$ в ближайшие дни, но и вероятность возврата курса обратно в диапазон 61-62 руб./$ мы оцениваем как достаточно низкую, в пользу ослабления рубля продолжат играть снизившиеся нефтяные котировки и уход инвесторов от риска на фоне развивающейся истории с вирусом в Китае. При этом с точки зрения фундаментальных факторов, курс рубля на уровне 63 руб./$ выглядит более обоснованным", - отмечают аналитики банка.