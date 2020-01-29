Альфа-банк ожидает снижения ставки ЦБ на 25 б. п. на заседании 7 февраля, сообщается в обзоре.

"Несмотря на то, что вполне очевидные амбиции нового правительства ускорить инвестиционный рост ставят ЦБ в менее комфортное положение в будущем, пока низкий уровень инфляции не предвещает никакого противостояния. В январе этого года годовая инфляция должна замедлиться до 2,5% г/г, что говорит в пользу понижения ставки на 25 б. п. на заседании 7 февраля. Чувствительность российской экономики к фактору эпидемии в Китае также важный индикатор - по оценкам, в Россию в год приезжает до 2 млн китайских туристов, и в силу сезонности остановка этого турпотока может привести к замедлению роста оборота российской розничной торговли в феврале до 1,5% г/г., - пишет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. - С другой стороны, волатильность на финансовых рынках и опасения по поводу изменения бюджетной политики могут позволить ЦБ выступить со сдержанной риторикой".