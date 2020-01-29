Рубль вполне может провести еще одну стабильную сессию около 62,00-62,50/USD - РФПИ

Рубль вполне может провести в среду еще одну стабильную сессию около 62,00-62,50/USD, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

Довольно заметное ослабление рубля в понедельник сменилось его уверенным восстановлением в течение торговой сессии вторника: рост на 1,1% стал максимальным среди основных ЕМ валют, курс доллара опустился до 62,30/USD при сохранении приличных объемов около US$3,2 млрд. По мнению эксперта, начало этой тенденции положили продолжающиеся продажи от экспортеров, однако во второй половине дня эстафету перехватили портфельные инвесторы, которые вернулись на рынок акций и облигаций на стороне покупателей. "Свою роль сыграло и восстановление нефтяных котировок до уровней выше US$60/брл., - указывает Дмитрий Полевой. - Вкупе с улучшением внешнего фона - это позитивный фактор для рубля. Далее свой вклад в его динамику могут внести и итоги сегодняшних аукционов от Минфина, если нерезиденты проявят значительный интерес. Также сегодня гасится выпуск ОФЗ 29011 на 250 млрд руб., но эти деньги нерезидентами, вероятно, могут быть в значительной степени реинвестированы в бумаги, т.е. без влияния на рубль. В итоге, рубль вполне может провести еще одну стабильную сессию около 62,00-62,50/USD".