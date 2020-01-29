Определять динамику цен на нефть по-прежнему будут настроения на глобальных площадках и "аппетит" к рисковым активам - "Нордеа банк"

Определять динамику нефтяных котировок по-прежнему будут настроения на глобальных площадках и "аппетит" к рисковым активам, а не отраслевые данные, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Нефтяные котировки восстанавливаются после резкого снижения в течение последних двух недель и прибавляют более 1% в ходе утренних торгов вторника. Контракты на Brent вернулись к уровням чуть выше $60/bbl на фоне восстановления "аппетита" к рисковым активам в условиях нейтрального новостного фона по ситуации с коронавирусом в Китае. В вечерние часы вторника поддержку ценам на нефть оказали и предварительные данные от Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырья в Штатах на прошлой неделе снизились более чем на 4 mb.

"Если сегодня эту статистику подтвердят официальные данные от Минэнерго США, такое снижение запасов станет самым сильным с начала текущего года. При этом определять динамику нефтяных котировок по-прежнему будут настроения на глобальных площадках и "аппетит" к рисковым активам, а не отраслевые данные", отмечают аналитики "Нордеа банка".