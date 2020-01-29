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29 января 2020 года 10:51
Цены на нефть до конца недели могут продолжить восстановление и консолидироваться в диапазоне $60-62 за баррель - БКС
Цены на нефть до конца недели могут продолжить восстановление и консолидироваться в диапазоне $60-62 за баррель при отсутствии новых шоков, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Фьючерсы на Brent сформировали на часовом графике фигуру "двойное дно", которая часто предшествует развороту котировок в сторону роста. На минувшей сессии цены закрепились около $59,5 за баррель, а в среду с утра вернулись выше $60. "Reuters сообщает со ссылкой на источники в картеле, что ОПЕК может продлить действующие квоты по сокращению добычи с марта по июнь текущего года, если вспышка коронавируса в Китае окажет негативное воздействие на спрос, - указывает аналитик. - По данным источников, стремительное падение котировок встревожило чиновников картеля. В том числе может быть рассмотрено даже более глубокое сокращение добычи, если в этом будет необходимость". Свои данные по запасам нефти представил Американский институт нефти (API), указывает эксперт "БКС Брокер". За неделю запасы нефти в США упали на 4,3 млн баррелей (до 429 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали роста на 482 000 баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 1 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 3,3 млн баррелей (прогноз +1,3 млн), запасы дистиллятов упали на 141 000 баррелей (прогноз -1 млн). Импорт нефти за неделю упал на 546 000 баррелей в сутки (б/с). Статистика от API поддержала нефтяные котировки после стремительного шестидневного падения и способствовала развитию отскока сегодня с утра. В 19:00 МСК, будут опубликованы данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA), которые считаются более достоверными, чем API. Показатели будут внимательно отслеживаться участниками рынка. Фьючерсы на Brent после публикации статистики от API сегодня с утра демонстрируют рост на 1,2%. Если данные по EIA подтвердят сокращение запасов нефти в США, то позитивная динамика может сохраниться, полагает И. Галактионов.
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29 января 2020 года 17:50
Тенденция к сворачиванию аппетитов к риску может продолжиться, вполне возможно дальнейшее снижение пары евро-доллар к отметке 1,09 и ниже, а также продолжение снижения иеновых пар, говорится в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". Последняя треть января сопровождалась массовым сворачиванием... читать дальше
.29 января 2020 года 17:21
Золото дешевеет на фоне ослабления паники, связанной с коронавирусом, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Во вторник в первой половине дня золото торговалось около $1 580 за унцию, но после начала торгов в США цены начали отступать к... читать дальше
.29 января 2020 года 15:44
Прорыв золотом уровня $1580 может привести к новому резкому скачку цен в диапазон $1600-1650 - ИК "Фридом Финанс"
Прорыв золотом уровня $1580 может привести к новому резкому скачку цен в диапазон $1600-1650 за унцию, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Мировые инвестфонды накопили рекордный запас золота - свыше 2500 тонн. Такие объемы инвестиций в драгметалл рынок не видел с конца 2012 года, на... читать дальше
.29 января 2020 года 15:00
Учитывая текущий рост прибылей на уровне 2%, американские компании показывают хорошие результаты и сильно опережают консенсус-прогноз на уровне -2%, говорится в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг считает, что ожидания по прибылям в первом... читать дальше
.29 января 2020 года 14:40
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии экономиста банка Дэвида Мейера. Законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, ратифицирующий инициированное премьер-министром Борисом Джонсоном соглашение с ЕС, официально... читать дальше
.29 января 2020 года 13:55
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.29 января 2020 года 13:21
"ФИНАМ" по-прежнему рекомендует "Покупать" акции Lockheed Martin и при этом повышает целевую цену с $420 до $480, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева. Крупнейший в мире поставщик военной техники Lockheed Martin отчитался о финансовых результатах за 4 квартал 2019... читать дальше
.29 января 2020 года 10:56
Определять динамику цен на нефть по-прежнему будут настроения на глобальных площадках и "аппетит" к рисковым активам - "Нордеа банк"
Определять динамику нефтяных котировок по-прежнему будут настроения на глобальных площадках и "аппетит" к рисковым активам, а не отраслевые данные, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки восстанавливаются после резкого снижения в течение последних двух недель и прибавляют более... читать дальше
.29 января 2020 года 10:32
Ближайшие сопротивления для котировок Brent расположены на уровне 60,20 долл. за баррель - ИК "Велес Капитал"
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.29 января 2020 года 10:19
Диапазон по нефти на среду, вероятно, составит 59-61 доллар/баррель Brent, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Неплохие статданные от API и обсуждение возможностей продления сделки ОПЕК+ еще на 3 месяца поддержали цены на нефть, которые вновь пытаются закрепиться в диапазоне 60-62 долл./барр.,... читать дальше
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