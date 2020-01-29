Цены на нефть до конца недели могут продолжить восстановление и консолидироваться в диапазоне $60-62 за баррель - БКС

Цены на нефть до конца недели могут продолжить восстановление и консолидироваться в диапазоне $60-62 за баррель при отсутствии новых шоков, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Фьючерсы на Brent сформировали на часовом графике фигуру "двойное дно", которая часто предшествует развороту котировок в сторону роста. На минувшей сессии цены закрепились около $59,5 за баррель, а в среду с утра вернулись выше $60.

"Reuters сообщает со ссылкой на источники в картеле, что ОПЕК может продлить действующие квоты по сокращению добычи с марта по июнь текущего года, если вспышка коронавируса в Китае окажет негативное воздействие на спрос, - указывает аналитик. - По данным источников, стремительное падение котировок встревожило чиновников картеля. В том числе может быть рассмотрено даже более глубокое сокращение добычи, если в этом будет необходимость".

Свои данные по запасам нефти представил Американский институт нефти (API), указывает эксперт "БКС Брокер". За неделю запасы нефти в США упали на 4,3 млн баррелей (до 429 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали роста на 482 000 баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 1 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 3,3 млн баррелей (прогноз +1,3 млн), запасы дистиллятов упали на 141 000 баррелей (прогноз -1 млн). Импорт нефти за неделю упал на 546 000 баррелей в сутки (б/с).

Статистика от API поддержала нефтяные котировки после стремительного шестидневного падения и способствовала развитию отскока сегодня с утра. В 19:00 МСК, будут опубликованы данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA), которые считаются более достоверными, чем API. Показатели будут внимательно отслеживаться участниками рынка.

Фьючерсы на Brent после публикации статистики от API сегодня с утра демонстрируют рост на 1,2%. Если данные по EIA подтвердят сокращение запасов нефти в США, то позитивная динамика может сохраниться, полагает И. Галактионов.