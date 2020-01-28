Справедливой ценой для новых бондов Ростелекома видится ориентир ставки первого купона на уровне или чуть ниже 6,70% годовых - ИК "Велес Капитал"

Справедливой ценой для размещения новых облигаций Ростелекома является купон на уровне или чуть ниже 6,70% годовых, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ПАО "Ростелеком" (-/BB+/BBB-/AA(RU)/-) проведет 29 января сбор заявок на биржевые облигации серии 002P-02R объемом не менее 15 млрд руб. Ориентир купона по выпуску составляет 6,80-6,90% годовых, что предполагает доходность к погашению через 7 лет на уровне 6,92-7,02% годовых.

"Нижний ориентир доходности по планируемому выпуску, по нашим оценкам, предлагает порядка 15 бп премии к собственной кривой доходности Ростелекома, - отмечает Юрий Кавченко. - Кроме того, примерно такую же премию новый выпуск предлагает на соответствующем участке дюрации и к кривой доходности наиболее ликвидных выпусков основных представителей телекоммуникационного сектора. Премия к G-кривой по нижнему ориентиру нового выпуска составляет порядка 97 бп.".

Эксперт ИК "Велес Капитал" полагает, что облигации Ростелекома вызовут повышенный интерес инвесторов и ожидает, что эмитенту будет по силам закрыть книгу ниже объявленных ориентиров - с премией около 85 бп к G-кривой. "Таким образом, справедливой ценой для размещения новых облигаций мы видим купон на уровне или чуть ниже 6,70% годовых", - заключет Юрий Кравченко.